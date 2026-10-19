Tante notizie sul Milan nel giorno successivo alla vittoria contro l'Atalanta. In primo piano Markus Krösche: il primo nome di Gerry Cardinale per il ruolo di Head Of Football. Dalla Francia, invece, spunta la clamorosa ipotesi di un ritorno in Italia anticipato di Zachary Athekame. Spazio anche al calciomercato, con le indiscrezioni su Daniele Ghilardi che stanno prendendo piede nelle ultime ore.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Calciomercato Milan, mirino su Ghilardi

"Ghilardi non sta trovando grande spazio alla Roma e piace molto al Milan perché è un giovane italiano di ottima prospettiva. Identifica alla perfezione un po' tutte le caratteristiche di questo nuovo Milan guidato da RedBird, che sul mercato è sempre molto attento a profili futuribili di questo tipo. Quindi, ad oggi, teniamo assolutamente in lista anche il nome di Ghilardi".

Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano,ha svelato come ilpotrebbe puntare su Daniele Ghilardi della Roma nelle prossime sessioni di calciomercato:

Il nome in cima alla lista del Milan resta quello di Goncalo Inacio, ma le alte pretese economiche dello Sporting Lisbona restano un ostacolo. Qualora la trattativa per il portoghese non dovesse andare in porto, i rossoneri potrebbero affondare il colpo per Ghilardi.

Athekame torna a gennaio?

"Al momento Zachary Athekame è il miglior giocatore dell'Olympique Lione. E probabilmente è tra i primi tre terzini destri della Ligue 1. Brutale superiorità fisica nei duelli sul lato destro, oltre a una grande proiezione offensiva. A questo livello il Milan lo riprende a gennaio".

, corrispondente di 'DiarioAS' e 'laSER' a Parigi, ha aperto al possibile ritorno dial. Questo il contenuto dell'ultimo post pubblicato sul proprio account X:

Ceduto in estate con la formula del prestito secco al Lione per trovare spazio, Athekame non può rientrare automaticamente al Milan a gennaio. Non essendoci una clausola di richiamo immediato, i rossoneri dovrebbero prima negoziare con il club francese un'interruzione anticipata dell'accordo. Un’operazione che richiederebbe il consenso di tutte le parti, ma che potrebbe essere favorita dalla volontà dello stesso terzino svizzero, che ha già espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia rossonera.

Milan, la verità su Krösche

Come riportato da 'Sky Sport DE', nonostantenon sia più il direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte, il suo contratto resta valido fino al 2028. Per portare in Italia il dirigente 46enne, ildovrà versare nelle classe del club tedesco: una clausola d'uscita inserita per volontà del tedesco. Le parti sono in contatto costante negli ultimi giorni, ma ancora

Krösche resta un nome assolutamente concreto per il Milan, che punta ad ingaggiarlo prima della finestra invernale di calciomercato. Per chiudere l'operazione, tuttavia, sarà necessario versare l'indennizzo nelle casse dell'Eintracht Francoforte e trovare un accordo totale con il dirigente tedesco. In Italia si è parlato di "accordo vicinissimo", mentre, secondo il giornalista Florian Plettenberg, i dialoghi non sarebbero ancora in fase così avanzata.

Cardinale e CR7 soci in affari

Il proprietario del Milane il fondostanno valutando un'operazione finanziaria in Arabia Saudita: entrare nell'Al-Nassr al fianco di Cristiano Ronaldo . Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, ilavrebbe già organizzato due incontri con il fondo statunitense per trattare la

Nonostante le indiscrezioni sul possibile acquisto dell'Al-Nassr, la priorità di Gerry Cardinale resta il Milan. Se l'operazione tra le due società si potrebbe creare un canale diretto, un po' come sta succedendo con il Tolosa, altro club di cui RedBird è proprietario. I soldi usati per acquisire le quote del club sauditi non verrebbero sottratti dalle casse rossonere né al budget destinato al mercato.