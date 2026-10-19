Il grave infortunio che costringerà Matteo Gabbia a rimanere fuori dai giochi per diversi mesi ha ufficialmente acceso i radar della dirigenza in vista della sessione invernale. Le ultime indiscrezioni di calciomercato sul Milan portano a un nome a sorpresa per la retroguardia di Rúben Amorim: si tratta di Daniele Ghilardi, difensore centrale italiano classe 2003 attualmente in forza alla Roma.

Il profilo del giovane centrale giallorosso è stato lanciato dall'esperto di mercato Matteo Moretto durante un intervento video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il giornalista ha confermato come il classe 2003 sia finito concretamente sul taccuino degli uomini di Via Aldo Rossi per la finestra di riparazione che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 28 dicembre.

Moretto annuncia: "Ghilardi piace al Milan, ha l'identikit ideale"

"Ghilardi non sta trovando grande spazio alla Roma e piace molto al Milan perché è un giovane italiano di ottima prospettiva. Identifica alla perfezione un po' tutte le caratteristiche di questo nuovo Milan guidato da RedBird, che sul mercato è sempre molto attento a profili futuribili di questo tipo. Quindi, ad oggi, teniamo assolutamente in lista anche il nome di Ghilardi".

Gonçalo Inácio resta in corsa: è il pupillo di Rúben Amorim

Lo spazio ridotto trovato finora nella Capitale potrebbe favorire una trattativa lampo nei prossimi mesi. Ghilardi ha infatti totalizzato appena 144 minuti sul terreno di gioco, distribuiti in 4 presenze complessive nel campionato di. Moretto ha fotografato così la situazione di mercato in casa rossonera:Quello del romanista non è ovviamente l'unico dossier aperto sul tavolo dei dirigenti rossoneri. Nel corso del suo intervento, infatti, Moretto non ha affatto cancellato dalla lista dei desideri il profilo di, difensore centrale classe 2001 e capitano dello

Il centrale portoghese rappresenta un vero e proprio pupillo per Rúben Amorim. È stato proprio l'attuale tecnico rossonero a lanciare il numero 25 dei Leões nel calcio dei grandi quando era ancora giovanissimo. Si tratta di un'operazione decisamente più onerosa rispetto a Ghilardi, ma che garantirebbe un salto di qualità immediato e un inserimento tattico fulmineo nei meccanismi dell'allenatore.

Calciomercato Milan: salta l'obiettivo Le Guen per gennaio

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Infortunio : il calciatore ha subìto un serio stop fisico e dovrà rimanere ai box per i prossimi due mesi.

: il calciatore ha subìto un serio stop fisico e dovrà rimanere ai box per i prossimi due mesi. Strategia rossonera: di conseguenza, difficilmente potrà rappresentare un obiettivo concreto per gennaio, ma il Milan continuerà a monitorarlo attentamente in vista della sessione estiva.

Se Ghilardi sale nelle quotazioni e Inácio resta sullo sfondo, c'è un profilo che invece viene ufficialmente depennato per la sessione invernale. Si tratta di, promettente centrale classe 2006 originario del Madagascar in forza alMoretto ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche del francese, rimandando ogni discorso alla prossima estate:

Quel che appare certo è che il Milan dovrà necessariamente affondare il colpo in retroguardia tra qualche mese. Ghilardi si candida ufficialmente come la ghiotta opportunità 'low cost' ma di assoluta qualità per rinforzare la difesa del Diavolo.