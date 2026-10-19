Il Milan sorride sul campo dopo la pirotecnica vittoria per 3-2 contro l'Atalanta a San Siro, ma le notizie più importanti delle ultime ore arrivano direttamente dal fronte societario. Il club di Gerry Cardinale è infatti sempre più vicino al completamento – o quantomeno all'inserimento – di un tassello cruciale per quanto riguarda la struttura organizzativa a livello sportivo: l'arrivo del nuovo 'Head of Football'.

A fare totale chiarezza sulla trattativa ci ha pensato il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto che, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha confermato l'imminente fumata bianca per lo sbarco a Milano di Markus Krösche, fresco di separazione ufficiale dall'Eintracht Francoforte.

Chi è Markus Krösche: il mago delle plusvalenze che strega il Milan

La risoluzione del contratto tra il dirigente tedesco e le 'Aquile' rappresenta la svolta definitiva. Con il club di Francoforte, Krösche ha svolto un lavoro straordinario dal punto di vista prettamente sportivo e finanziario, fiutando colpi a parametro zero di caratura mondiale comeo giocatori poco reclamizzati come, rivalutati e rivenduti successivamente a cifre astronomiche. Un perfetto identikit in linea con la filosofia di

Secondo quanto rivelato da Moretto, Krösche è ormai a un passo dal firmare con il Diavolo:

"La parte economica non è affatto un problema perché le parti hanno raggiunto un accordo totale ormai da diverso tempo, addirittura dallo scorso giugno. Nelle ultime settimane il Milan si è rimesso in contatto stretto con lui tra settembre e inizio ottobre, ma la base economica c'era già. Bisognava semplicemente capire come strutturare al meglio il lavoro, definendo i poteri che avrà all'interno del club e come andrà a incastrarsi con le figure dirigenziali già presenti in rossonero".

Il retroscena estivo sull'indennizzo e il no a Timmo Hardung

I contatti tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e il manager teutonico non si sono mai interrotti, nemmeno quando la trattativa sembrava essersi arenata in estate. Già a giugno il Milan aveva provato in tutti i modi a portarlo in Italia, ma l'ostacolo principale è sempre stato rappresentato dalla richiesta di un indennizzo economico da parte dell'Eintracht per liberarlo a ridosso di una sessione estiva già pianificata.

Rispetto alle indiscrezioni emerse sulla Gazzetta dello Sport, Moretto ha però spento le voci su un possibile doppio sbarco in dirigenza: Timmo Hardung, attuale direttore sportivo dell'Eintracht e storico braccio destro di Krösche, non lo seguirà a Milano. Hardung resterà infatti in Germania, designato ufficialmente come il successore dello stesso Krösche alla guida del club tedesco.

Asse Krösche-Amorim: c'è già il via libera totale

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I prossimi giorni saranno scanditi da contatti costanti e continui tra l'entourage del dirigente e i vertici rossoneri per limare gli ultimissimi dettagli burocratici del contratto. C'è però un dettaglio fondamentale che rassicura l'ambiente e conferisce ancora ulteriore stabilità allo spogliatoio.Moretto ha infatti concluso specificando che, già durante le prime trattative andate in scena all'inizio dell'estate, Markus Krösche aveva dato il suo totale ed entusiasta benestare all'investitura dicome nuovo allenatore del Milan. Tra il futuro 'Head of Football' e il tecnico portoghese non ci sarà dunque alcuna frizione: la sintonia è totale e il nuovo Milan è pronto a nascere sotto i migliori auspici.