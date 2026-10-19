Si parla, ormai da giorni, dell'imminente arrivo di un nuovo dirigente a Casa Milan per irrobustire l'organigramma societario. Più nello specifico, le indiscrezioni di calciomercato sul Milan portano a un nuovo 'Head of Football' pronto a prendere in mano la direzione tecnica del club di Via Aldo Rossi, andandosi a integrare con i dirigenti già in organico nominati da Gerry Cardinale nello scorso mese di giugno, ovvero Hendrik Almstadt ('Director of Player Trading') e Bobby Gardiner ('Director of Football Intelligence').

Svolta Milan: Markus Krösche lascia l'Eintracht Francoforte

La svolta decisiva, in tal senso, potrebbe essere arrivata proprio nelle scorse ore, con l' annuncio ufficiale da parte dell'dell'interruzione del rapporto lavorativo con, da mesi ormai il principale indiziato a occupare il ruolo di 'Head of Football' all'interno del club rossonero.

Krösche, in un'intervista rilasciata alla BILD, ha spiegato che, dopo 5 anni di lavoro proficuo con le 'Aquile', sentiva il profondo bisogno di un cambiamento professionale. I principali esperti di mercato, tra cui Fabrizio Romano, così come La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, confermano l'esistenza di negoziazioni ormai avanzatissime con il Milan.

Il retroscena estivo e il contratto con il Diavolo

Come si ricorderà, Krösche aveva già trattato approfonditamente con la dirigenza del Milan per assumere tale incarico la scorsa estate. Poi, però, per questioni di tempistiche decisamente strette, il dirigente tedesco (classe 1980) ha preferito non lasciare l'Eintracht agli albori della nuova stagione, con una sessione di mercato da affrontare e un'annata già progettata e strutturata.

Ora – con la risoluzione del suo contratto (che era valido fino al 30 giugno 2028) in via di totale definizione – lo scenario cambia radicalmente: Krösche è finalmente libero di abbracciare la nuova stimolante sfida rossonera.

Non solo Krösche: l'idea Timmo Hardung per la dirigenza

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Secondo quanto riportato dalla 'rosea', a Milano Krösche vorrebbe portare con sé anche, attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, con cui lavora molto bene in coppia da diverse stagioni.I tedeschi, tuttavia, vorrebbero trattenere Hardung proprio per promuoverlo internamente nel ruolo di direttore tecnico lasciato vacante da Krösche. Vedremo, pertanto, quali evoluzioni prenderà questa complessa vicenda societaria nei prossimi giorni e se, eventualmente, ci sarà un solo ingresso nel management del Milan o addirittura un doppio colpo di stampo tedesco.