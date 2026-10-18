Il Milan prova a chiudere per Markus Krösche, reduce dalla separazione con l'Eintracht Francoforte, come nuovo Head Of Football
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Il Milan non ha rinunciato all'innesto di un nuovo Head Of Football a cui affidare le chiavi del progetto sportivo. Gerry Cardinale è tornato alla carica per un nome che è stato vicinissimo alla società rossonera lo scorso giugno: Markus Krösche.
Krösche lascia l'EintrachtCome riportato dall'Eintracht Francoforte tramite una nota diffusa sui propri canali ufficiali, il club ha accolto la richiesta di Krösche di lasciare l'incarico da direttore sportivo:
"Il Consiglio di Sorveglianza della Eintracht Frankfurt Fußball AG ha accolto la richiesta del direttore sportivo Markus Krösche di essere sollevato dall’incarico con effetto immediato. Il contratto, in scadenza il 30 giugno 2028, proseguirà in forma adeguata. Ringraziamo Markus Krösche per il lavoro svolto con successo negli ultimi anni e gli auguriamo il meglio per il suo futuro".
Milan-Krösche, parti vicinissime: le ultime da MorettoCome riportato da Matteo Moretto sul proprio account X, il Milan sarebbe alla ricerca di un accordo totale con Krösche. Le parti sono tornate in contatto negli ultimi giorni e, secondo l'esperto di mercato, non sarebbero mai state così vicine. Un'indiscrezione confermata anche dalla 'Gazzetta dello Sport' e da Gianluca Di Marzio.
Chi è KröscheKrösche è un dirigente tedesco classe 1980, diventato tra i migliori direttori sportivi della Bundesliga grazie all'ottimo lavoro svolto all'Eintracht Francoforte, che guida con successo dal 2021 e con cui ha un contratto valido fino al 2028. La sua carriera è partita da Lipsia, dove ha raccolto l'eredità proprio di Rangnick. Il punto forte della sua strategia è comprare a 'poco' e puntare sullo sviluppo dei talenti, per poi venderli a cifre molto più alte, generando ingenti plusvalenze per il club.
I suoi migliori colpiTra gli esempi più virtuosi della sua filosofia c'è Randal Kolo Muani, prelevato a parametro zero dal Nantes del 2022 e rivenduto al PSG per la cifra record di circa 95 milioni di euro dopo appena un anno. Un'altra masterclass di Krösche è stata la gestione dell'attaccante egiziano Omar Marmoush, scovato a zero dal Wolfsburg nel 2023 e venduto per 75 milioni al Manchester City nel 2025. Restando in tema attaccanti, impossibile non nominare Hugo Ekitiké, acquistato per 31 milioni dal PSG nel 2024 (dopo una stagione in prestito) e ceduto in Premier League al Liverpool per 95 milioni di euro la scorsa estate. Non solo attaccanti, Krösche se ne intende anche di difensori e Willian Pacho ne è un esempio lampante: nel 2023 lo ha prelevato dall'Anversa per 13 milioni di euro e dopo una buona stagione in Bundesliga lo ha rivenduto al PSG per 40 milioni di euro.
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