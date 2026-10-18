Milan-Atalanta, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'

Il mercato del Milan potrebbe tornare ad intrecciarsi con quello dell'Eintracht Francoforte. Markus Krosche, dirigente del club tedesco, ha lasciato il suo incarico con effetto immediato, come comunicato ufficialmente dalla società.

Milan, Krosche lascia l'Eintracht

Una notizia che potrebbe riaprire scenari molto interessanti, anche e soprattutto in ottica rossonera, considerando che il dirigente era stato accostato al Milan già quest'estate. Il consiglio di sorveglianza del club tedesco ha accolto in questi istanti la richiesta di separazione avanzata dallo stesso

Il suo contratto con il club, inizialmente valido fino a giugno del 2028, proseguirà con le modifiche concordate precedentemente tra le due parti. Nel comunicato ufficiale, l'Eintracht ha voluto ringraziare il dirigente per il lavoro svolto in questi lunghi anni, augurandogli il meglio per il futuro.

Il nome di Krosche era finito sul taccuino rossonero durante la scorsa estate, quando il club era alla ricerca di alcune figure dirigenziali da inserire all'interno del nuovo progetto rossonero. Il dirigente tedesco, protagonista del percorso di crescita del club, rappresentava un profilo molto interessante per esperienze e capacità.

Ora, dopo la separazione, il suo nome potrebbe tornare da attualità in vista della sessione invernale. Al momento non ci sono conferme di contatti o altro, ma la nuova situazione del dirigente potrebbe alimentare ulteriori nuove indiscrezioni sul suo futuro.