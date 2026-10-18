Oggi pomeriggio, in occasione di Milan-Atalanta, gara valida per la settimana giornata di Serie A, sugli spalti di San Siro è presente anche Filippo Inzaghi. l'ex attaccante rossonero torna così in uno stadio che ha rappresentato gli anni più elli e vittoriosi della sua carriera calcistica, legando il proprio nome a pagine di storia indelebili.

Milan, presente Inzaghi a San Siro

Arrivato al Milan nel 2001 dalla, Inzaghi ha vestito la maglia del diavolo fino al 2012, diventando uno dei centravanti più amati dai tifosi. Con il diavolo ha conquistato due Champions League, nel 2003 e nel 2007, oltre a due Scudetti e numerosi altri trofei.

Indimenticabile, ovviamente, la doppietta realizzata in finale di Champions League contro il Liverpool, che consegnò al Milan la rivincita dopo la beffarda sconfitta di Istanbul. Con il suo fiuto del gol e il suo grandissimo senso di posizione, Inzaghi è entrato nell'olimpo del calco italiano.

La sua presenza a San Siro rappresenta un vero e proprio ritorno simbolico per uno dei protagonisti del grande Milan di Carlo Ancelotti, in una giornata importantissima per il Milan: i rossoneri devono assolutamente conquistare i 3 punti, dando continuità al percorso iniziato con Amorim.