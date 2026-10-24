"I tiri subiti praticamente raddoppiano". Il Milan trema senza Mario Gila in campo: ecco i numeri esclusivi che certificano la differenza in difesa

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

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Mario Gila è stato uno degli acquisti più importanti della sessione estiva del Milan: arrivato dalla Lazio per circa 30 milioni di euro, è diventato subito essenziale per il reparto di Ruben Amorim. Sia con la difesa a tre, dove gioca da braccetto di destra, sia con la difesa a quattro, dove viene schierato come terzino destro. Un ruolo nuovo per lui: nonostante questo Gila ha dato segnali importanti anche giocando più largo.

L'unico neo sull'inizio stagionale dello spagnolo resta la tenuta fisica: più volte lo spagnolo non è riuscito a finire una gara intera ed è stato costretto a uscire per la fatica. E senza Gila in campo la difesa del Milan cambia sensibilmente. A favore di questa tesi arrivano le statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' che hanno generato una grafica dedicata a PianetaMilan.

È un Milan 'Gila-dipendente'? I dati certificano le differenze siderali con lo spagnolo in campo
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Il confronto statistico: l'impatto siderale di Mario Gila in difesa

In generale il Milan ha giocato 8 partite con Mario Gila, due senza e la differenza in difesa è veramente siderale, basta guardare i numeri a confronto:
  • I gol subiti a partita: salgono dai 1.13 con lo spagnolo in campo ai 1.50 registrati senza di lui.
  • La media gol subiti ogni 90 minuti: si attesta a 0.83 con Gila contro il 2.16 senza.
  • Gli xG (gol attesi) degli avversari: salgono a 1.97 senza lo spagnolo contro gli 1.18 di quando è presente.
  • I tiri subiti e i tiri in porta subiti: con Gila sono 9.80 e 3.60 di media, mentre nelle partite senza lo spagnolo questi numeri salgono vertiginosamente a 17.0 e 4.50.

I compiti di Amorim e la gestione del leader difensivo

I numeri parlano chiaro e certificano la sensazione che il Milan faccia veramente tanta fatica in difesa quando in campo non c'è Gila. Quello che sorprende sono i tiri subiti: senza Gila praticamente raddoppiano, sintomo di una squadra che si abbassa e concede più occasioni da gol agli avversari senza lo spagnolo in campo (questo certificato anche dalla differenza degli xG concessi).

Amorim dovrà essere bravissimo a gestire un leader assoluto come l'ex Lazio e dovrà cercare un modo di giocare e una linea difensiva che possa reggere anche quando lo spagnolo non sarà in campo.

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