È un Milan 'Gila-dipendente'? I dati certificano le differenze siderali con lo spagnolo in campo

Mario Gila è stato uno degli acquisti più importanti della sessione estiva del Milan: arrivato dalla Lazio per circa 30 milioni di euro, è diventato subito essenziale per il reparto di Ruben Amorim. Sia con la difesa a tre, dove gioca da braccetto di destra, sia con la difesa a quattro, dove viene schierato come terzino destro. Un ruolo nuovo per lui: nonostante questo Gila ha dato segnali importanti anche giocando più largo.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il confronto statistico: l'impatto siderale di Mario Gila in difesa

I gol subiti a partita: salgono dai 1.13 con lo spagnolo in campo ai 1.50 registrati senza di lui.

salgono dai 1.13 con lo spagnolo in campo ai 1.50 registrati senza di lui. La media gol subiti ogni 90 minuti: si attesta a 0.83 con Gila contro il 2.16 senza.

si attesta a 0.83 con Gila contro il 2.16 senza. Gli xG (gol attesi) degli avversari: salgono a 1.97 senza lo spagnolo contro gli 1.18 di quando è presente.

salgono a 1.97 senza lo spagnolo contro gli 1.18 di quando è presente. I tiri subiti e i tiri in porta subiti: con Gila sono 9.80 e 3.60 di media, mentre nelle partite senza lo spagnolo questi numeri salgono vertiginosamente a 17.0 e 4.50.

I compiti di Amorim e la gestione del leader difensivo

L'unico neo sull'inizio stagionale dello spagnolo resta la tenuta fisica: più volte lo spagnolo non è riuscito a finire una gara intera ed è stato costretto a uscire per la fatica. E senza Gila in campo la difesa del Milan cambia sensibilmente. A favore di questa tesi arrivano le statistiche di '' e ' Sofascore ' che hanno generato una grafica dedicata aIn generale il Milan ha giocato 8 partite con Mario Gila, due senza e la differenza in difesa è veramente siderale, basta guardare i numeri a confronto:I numeri parlano chiaro e certificano la sensazione che il Milan faccia veramente tanta fatica in difesa quando in campo non c'è Gila. Quello che sorprende sono i tiri subiti:, sintomo di una squadra che si abbassa e concede più occasioni da gol agli avversari senza lo spagnolo in campo (questo certificato anche dalla differenza degli xG concessi).

Amorim dovrà essere bravissimo a gestire un leader assoluto come l'ex Lazio e dovrà cercare un modo di giocare e una linea difensiva che possa reggere anche quando lo spagnolo non sarà in campo.