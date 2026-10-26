Tantissime notizie da Casa Milan nel giorno successivo alla vittoria contro l'Udinese. In molti hanno preso posizione dopo il successo del 'Bluenergy Stadium': dai tifosi agli addetti ai lavori, ma c'è anche una notizie che preoccupa Amorim. Ruben Loftus-Cheek si è fatto male e l'esito dei primi esami non è per nulla rassicurante. Nella notte, invece, si registra un episodio vergognoso: il murale dedicato a Franco Baresi è stato vandalizzato, di nuovo. Novità anche sul fronte mercato con i radar della dirigenza di Via Aldo Rossi che si sono accesi su un promettente difensore dello Stoccarda.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, le condizioni di Loftus-Cheek

La redazione diapprende cheha riportato unaIl centrocampista inglese si sottoporrà a nuovi esami specialistici tra due settimane per verificare l'entità dell'infortunio e definire il percorso terapeutico.possono variare dalle due alle otto settimane in base al grado della lesione.

Loftus-Cheek si aggiunge così alla lunga lista degli infortunati in casa Milan:

Pietro Terracciano: trauma alla spalla destra.

trauma alla spalla destra. Mario Gila: infiammazione alla caviglia sinistra.

infiammazione alla caviglia sinistra. Adrien Rabiot: affaticamento al polpaccio destro.

affaticamento al polpaccio destro. Diego Moreira: affaticamento al flessore sinistro.

affaticamento al flessore sinistro. Samuel Chukwueze: problema all'anca.

problema all'anca. Matteo Gabbia: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con un parziale interessamento tendineo.

lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con un parziale interessamento tendineo. Alexis Saelemaekers: operato alla caviglia.

Le reazioni dopo Udinese-Milan

Ilsi è imposto per 2-0 sul campo dell'Udinese grazie alle reti di Christian Pulisic e Omari Hutchinson.

Lele Adani: "È affascinante notare come, quando tutto gira, i meccanismi si illuminano: a proposito di un tema ricorrente di inizio stagione, c'è Luka Modric che dirige l'orchestra. Lo ha fatto contro l'Atalanta e si è ripetuto oggi a Udine, pur in assenza di Rabiot".

Beppe Bergomi: "Nei ruoli dei due trequartisti alle spalle della punta ci sono moltissimi interpreti".

Paolo Condò: "Sabato prossimo il derby darà una risposta precisa sulle reali potenzialità rossonere, che in parte sono ancora nascoste".

Luca Marchegiani: "Forse siamo nel giorno in cui la squadra ha risposto meglio nell'emergenza. Perché comunque mancavano un sacco di giocatori e ha vinto una partita importante, e l'ha vinta anche bene, secondo me".

Sfregiato (di nuovo) il murale dedicato a Baresi

Vergogna! Deturpato nuovamente il murale in memoria di Franco Baresi | Video PM

Calciomercato, dalla Germania spunta Jeltsch