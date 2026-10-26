L'infortunio di Loftus-Cheek, le voci su Jeltsch, lo sfregio al murale di Franco Baresi e le reazioni dopo l'Udinese: le Top News di oggi sul Milan
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Tantissime notizie da Casa Milan nel giorno successivo alla vittoria contro l'Udinese. In molti hanno preso posizione dopo il successo del 'Bluenergy Stadium': dai tifosi agli addetti ai lavori, ma c'è anche una notizie che preoccupa Amorim. Ruben Loftus-Cheek si è fatto male e l'esito dei primi esami non è per nulla rassicurante. Nella notte, invece, si registra un episodio vergognoso: il murale dedicato a Franco Baresi è stato vandalizzato, di nuovo. Novità anche sul fronte mercato con i radar della dirigenza di Via Aldo Rossi che si sono accesi su un promettente difensore dello Stoccarda.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Milan, le condizioni di Loftus-CheekLa redazione di PianetaMilan apprende che Loftus-Cheek ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra. Il centrocampista inglese si sottoporrà a nuovi esami specialistici tra due settimane per verificare l'entità dell'infortunio e definire il percorso terapeutico. I tempi di recupero possono variare dalle due alle otto settimane in base al grado della lesione.
Loftus-Cheek si aggiunge così alla lunga lista degli infortunati in casa Milan:
- Pietro Terracciano: trauma alla spalla destra.
- Mario Gila: infiammazione alla caviglia sinistra.
- Adrien Rabiot: affaticamento al polpaccio destro.
- Diego Moreira: affaticamento al flessore sinistro.
- Samuel Chukwueze: problema all'anca.
- Matteo Gabbia: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con un parziale interessamento tendineo.
- Alexis Saelemaekers: operato alla caviglia.
Le reazioni dopo Udinese-MilanIl Milan si è imposto per 2-0 sul campo dell'Udinese grazie alle reti di Christian Pulisic e Omari Hutchinson. Ecco le reazioni di alcuni opinionisti al successo dei rossoneri contro la formazione friulana.
Lele Adani: "È affascinante notare come, quando tutto gira, i meccanismi si illuminano: a proposito di un tema ricorrente di inizio stagione, c'è Luka Modric che dirige l'orchestra. Lo ha fatto contro l'Atalanta e si è ripetuto oggi a Udine, pur in assenza di Rabiot".
Beppe Bergomi: "Nei ruoli dei due trequartisti alle spalle della punta ci sono moltissimi interpreti".
Paolo Condò: "Sabato prossimo il derby darà una risposta precisa sulle reali potenzialità rossonere, che in parte sono ancora nascoste".
Luca Marchegiani: "Forse siamo nel giorno in cui la squadra ha risposto meglio nell'emergenza. Perché comunque mancavano un sacco di giocatori e ha vinto una partita importante, e l'ha vinta anche bene, secondo me".
Sfregiato (di nuovo) il murale dedicato a BaresiEnnesimo atto ignobile all'esterno di Casa Milan: il murale dedicato a Franco Baresi, storico capitano rossonero tristemente scomparso lo scorso 31 luglio, è stato sfregiato nuovamente dopo il restauro avvenuto a inizio ottobre. La redazione PianetaMilan, grazie al lavoro dell'inviato Stefano Bressi, può mostrarvi in esclusiva le immagini dell'opera deturpata:
Vergogna! Deturpato nuovamente il murale in memoria di Franco Baresi | Video PM
Calciomercato, dalla Germania spunta JeltschSecondo quanto rivelato dal noto giornalista sportivo ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, il Milan si è iscritto ufficialmente alla corsa per accaparrarsi il talento di Finn Jeltsch, promettente difensore centrale tedesco in forza allo Stoccarda. I rossoneri, complici i recenti stop nel reparto arretrato, stanno monitorando con estrema attenzione l'evoluzione del classe 2006 della Bundesliga. I vertici societari del club tedesco, tuttavia, sembrano intenzionati a respingere ogni offerta a gennaio.
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