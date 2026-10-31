Una clamorosa indiscrezione di calciomercato scuote l'ambiente del Milan in vista della sessione invernale di gennaio 2027. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, il club rossonero sta monitorando con grandissima attenzione la situazione di Bruno Fernandes, trequartista e capitano del Manchester United. Il fuoriclasse portoghese starebbe vivendo una situazione di totale rottura con l'ambiente dei Red Devils e spingerebbe con forza per una cessione immediata a metà stagione, aprendo uno scenario di mercato tanto affascinante quanto complesso per il Diavolo.

Amorim chiama Bruno Fernandes: lo sfondo della clamorosa "reunion"

I costi dell'affare: l'ingaggio monstre e i paletti di RedBird

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La clausola per l'estero e la posizione del Manchester United

Il principale sponsor di questa pazza idea di calciomercato è l'attuale allenatore del Milan,. Il tecnico portoghese, subentrato sulla panchina rossonera, conosce perfettamente le qualità del connazionale e sogna una suggestiva "reunion" a Milanello con quello che è stato il suo vecchio leader. Bruno Fernandes ha visto crollare definitivamente il proprio rapporto con lo United, finendo persino in panchina nell'ultimo weekend contro il Bournemouth dopo aver pubblicamente criticato la gestione del club in seguito al pesante KO in Champions League contro il Como. Amorim sa bene che le sue rotazioni tattiche e il suo possesso palla trarrebbero benefici enormi dall'inserimento di un "8" della sua qualità, capace di agire tra le linee e verticalizzare la manovra come un trequartista di livello supremo.Nonostante la volontà del giocatore di cambiare aria, la strada che potrebbe portare il numero 8 dello United a vestire la maglia del Milan è cosparsa di pesanti ostacoli di natura economica. Bruno Fernandes percepisce attualmente un ingaggio monstre da, una cifra siderale che si scontra frontalmente con il rigidissimo tetto ingaggi imposto dalla proprietà RedBird in via Aldo Rossi. Che è poco più della metà, al netto dei bonus. Per far sì che la trattativa possa decollare a gennaio, il calciatore lusitano dovrebbe accettare un drastico e massiccio sacrificio economico. La scorsa estate, il fantasista ha rifiutato offerte faraoniche provenienti dalla Saudi Pro League per rimanere nel calcio europeo, ma i parametri finanziari del Milan restano comunque fuori portata senza un netto passo indietro sullo stipendio.Oltre al nodo legato alle richieste del calciatore, il Milan dovrà fare i conti con le pretese del Manchester United. Il legame contrattuale tra Bruno Fernandes e gli inglesi scadrà ufficialmente il, e i dialoghi per un eventuale rinnovo si sono completamente arenati nei mesi scorsi. Non va dimenticato che i Red Devils conservano un'opzione di prolungamento unilaterale per un ulteriore anno, ma davanti alla ferma volontà di addio del ragazzo potrebbero aprire alla cessione. La base d'asta, tuttavia, resta elevata: nel contratto del portoghese è presente una specifica clausola risolutoria davalida esclusivamente per i club stranieri, una barriera che costringerà la dirigenza del Diavolo a un estenuante lavoro di diplomazia per abbassare il prezzo del cartellino.