Ennesimo atto ignobile all'esterno di Casa Milan: il murale dedicato a Franco Baresi, storico capitano rossonero tristemente scomparso lo scorso 31 luglio, è stato sfregiato nuovamente dopo il restauro avvenuto a inizio ottobre. A lanciare l'allarme è stato il giornalista e noto tifoso milanista Carlo Pellegatti, che ha mostrato le immagini dell'opera deturpata sul suo canale Youtube.

Baresi, danneggiato nuovamente il murale fuori da Casa Milan

Il primo atto vandalico e il restauro

Come si nota dal video di Pellegatti,(sia quello sulla maglia sia quello sui pantaloncini)Si tratta già del secondo oltraggio alla memoria di Baresi a meno di tre mesi dalla sua scomparsa: un gesto ignobile e da condannare fermamente.Lo scorso 28 settembre, il primo murale dedicato al capitano in piazza Gino Valle è stato il bersaglio di. I colpevoli, ancora non identificati dalle forze dell'ordine, avevano deturpato il volto e la divisa di. Il 10 ottobre, l'autore dell'opera è tornato al lavoro per omaggiare il leggendario numero 6., 49 anni, sui social noto come 'Lucas Street Art', ha ritratto, quella della sua ultima rete con la maglia del Milan, segnata contro il Padova nel 1995.