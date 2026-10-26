Dopo la prima vandalizzazione, il nuovo murale in memoria di Franco Baresi è stato rovinato ancora: coperti il logo del Milan e la fascia da capitano
Milan, nuova opera per Baresi: i 6 valori trasmessi dalla leggenda rossonera | PM Video
Ennesimo atto ignobile all'esterno di Casa Milan: il murale dedicato a Franco Baresi, storico capitano rossonero tristemente scomparso lo scorso 31 luglio, è stato sfregiato nuovamente dopo il restauro avvenuto a inizio ottobre. A lanciare l'allarme è stato il giornalista e noto tifoso milanista Carlo Pellegatti, che ha mostrato le immagini dell'opera deturpata sul suo canale Youtube.
Baresi, danneggiato nuovamente il murale fuori da Casa MilanCome si nota dal video di Pellegatti, i due loghi del Milan (sia quello sulla maglia sia quello sui pantaloncini) e la fascia da capitano sono stati imbrattati con una vernice nera. Si tratta già del secondo oltraggio alla memoria di Baresi a meno di tre mesi dalla sua scomparsa: un gesto ignobile e da condannare fermamente.
Il primo atto vandalico e il restauroLo scorso 28 settembre, il primo murale dedicato al capitano in piazza Gino Valle è stato il bersaglio di atti vandalici. I colpevoli, ancora non identificati dalle forze dell'ordine, avevano deturpato il volto e la divisa di Franco Baresi. Il 10 ottobre, l'autore dell'opera è tornato al lavoro per omaggiare il leggendario numero 6. Luca Rosada, 49 anni, sui social noto come 'Lucas Street Art', ha ritratto lo storico capitano rossonero con un grande sorriso durante un’esultanza iconica, quella della sua ultima rete con la maglia del Milan, segnata contro il Padova nel 1995.
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