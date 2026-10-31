È quasi tutto pronto, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, per il derby Milan-Inter, partita della 10^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma questa sera alle ore 20:45. I due allenatori, Rúben Amorim e Cristian Chivu, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida che rappresenta una grande classica del calcio italiano e in cui i rossoneri sono in striscia positiva da 7 derby consecutivi. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Formazioni e ballottaggi

Qui Milan

Amorim ha sei giocatori fuori per infortunio, ma ha recuperato per il big match il difensore, il centrocampistae l'esterno: dovrebbero partire tutti e tre titolari. Il modulo scelto sarà un 4-3-3 che, in fase di non possesso, diventerà 4-4-1-1.

Sankhoun Diawara preferito a Pervis Estupiñán nel ruolo di terzino sinistro, Christian Pulisic dovrebbe vincere il ballottaggio con Alphadjo Cisse mentre Gonçalo Ramos sarà il riferimento offensivo del Diavolo. L'attaccante portoghese cerca un gol per scacciare via la crisi.

Qui Inter

Chivu, senza mezza difesa (Benjamin Pavard e John Stones) e senza il bomber e capitano Lautaro Martínez, punterà ancora sul suo consueto 3-5-2. Scelte quasi obbligate dietro, mentre, a centrocampo, dovrebbe essere Henrikh Mkhitaryan il prescelto come mezzala sinistra della linea a cinque: polacco in vantaggio su Piotr Zieliński e Petar Sučić. In attacco, spazio alla coppia composta da

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Diawara; Musah, Modrić, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. A disposizione: Bouyer, Torriani, F. Terracciano, M. Cissé, Vladimirov, Bartesaghi, Estupiñán, Perera, Comotto, Jashari, Vos, A. Cisse, Hutchinson, Ossola, Menon, Camarda. Allenatore: Amorim.

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Infortunati, squalificati e diffidati

): J. Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, F.P. Esposito.: Di Gennaro, Provedel, Bovio, Carlos Augusto, Jakirović, Spence, Sučić, A. Stanković, Zieliński, Bonny, Lavelli, Mosconi.: Chivu.: P. Terracciano, Gabbia, Tomori, Loftus-Cheek, Chukwueze, Saelemaekers (infortunati)

Inter: Pavard, Stones, Jones, Luis Henrique, Lautaro Martínez (infortunati)

L'arbitro del derby Milan-Inter e i precedenti

Dove vedere il derby Milan-Inter in diretta tv e streaming

Sarà, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) a dirigere il derby Milan-Inter di questa sera a 'San Siro'. Con l'arbitro napoletano il Milan ha(è la squadra che Guida ha diretto di più in carriera): il bilancio è di. L'ultimo incrocio tra Guida e i rossoneri risale al 24 maggio scorso, purtroppo infausto: Milan-Cagliari 1-2, ultima giornata del passato campionato e mancata qualificazione del Diavolo in Champions League. Con l'Inter, invece, Guida(terza squadra più diretta in carriera) e il suo 'score' con i nerazzurri è di. Ultima sfida diretta il 13 maggio scorso, finale di Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma e vittoria interista per 2-0 contro la Lazio.Il derby Milan-Inter sarà una partita trasmessa. Quindi visibile su 'DAZN' previa abbonamento - scaricando l'apposita app su una moderna smart tv, oppure su un dispositivo mobile - sistema iOS o Android - come un pc, un iPad o un tablet, un iPhone o uno smartphone. E anche su 'Sky', sempre previa abbonamento, sui canali principali di 'Sky Sport', anche in 4K HDR. Derby Milan-Inter, poi, visibile anche in streaming, oltre che sull'app 'DAZN', anche su 'Sky Go' e - previa abbonamento specifico - su 'NOW'.