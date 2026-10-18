Quasi tutto pronto allo stadio 'San Siro' di Milano per Milan-Atalanta, attesissimo match valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Con il fischio d'inizio programmato alle ore 18:00, l'atmosfera è già caldissima. Vediamo insieme, dunque, le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Rúben Amorim e Maurizio Sarri, per questo snodo cruciale della stagione.

Qui Milan: Amorim cambia modulo, c'è Pulisic dal 1'

In casa rossonera, il tecnico Rúben Amorim deve rinunciare ancora al secondo portiere Pietro Terracciano e ai lungodegenti Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers. Per il resto, l'allenatore portoghese ha l'imbarazzo della scelta. Rispetto alla squadra vittoriosa in Europa League sul campo del RB Salisburgo, cambia l'assetto tattico della squadra: dal 4-2-3-1 si torna infatti al canonico 3-4-2-1, modificando anche qualche interprete.

Mario Gila completa il terzetto difensivo davanti a Maignan insieme a Koni De Winter e Strahinja Pavlović. In mediana si vedono opzioni molto offensive sulle corsie esterne, presidiate da Samuel Chukwueze e Diego Moreira, mentre al centro si registra il ritorno della coppia mediana composta da Yunus Musah e Luka Modrić. Sulla trequarti viene avanzato Adrien Rabiot, che agirà a supporto della punta centrale Gonçalo Ramos insieme a Christian Pulisic. Solo panchina per Alphadjo Cisse, vero e proprio uomo del momento in casa rossonera.

Qui Atalanta: Sarri in piena emergenza difensiva e offensiva

Milan-Atalanta: le formazioni ufficiali

MILAN ( 3-4-2-1 ): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Modrić, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. A disposizione : Torriani, Bouyer, F. Terracciano, Tomori, Diawara, Vladimirov, Bartesaghi, Estupiñán, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Camarda, Cisse. Allenatore : Amorim.

( ): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Modrić, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. : Torriani, Bouyer, F. Terracciano, Tomori, Diawara, Vladimirov, Bartesaghi, Estupiñán, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Camarda, Cisse. : Amorim. ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolašinac, Bernasconi; Éderson, Pašalić; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstović. A disposizione: Sportiello, Sonzogni, Idele, Zappacosta, Obrić, Plaia, Gaetano, Pounga, Zalewski, Scamacca. Allenatore: Sarri.

I precedenti del match e i numeri dell'arbitro Chiffi

Dall'altra parte del campo, Maurizio Sarri deve fare i conti con un'infermeria affollatissima che vede mezza squadra ferma ai box. In difesa sono out Isak Hien, Odilon Kossounou e Giorgio Scalvini. A centrocampo pesante l'assenza del grande ex della sfida, Franck Kessié, mentre in attacco il tecnico toscano deve fare a meno di Kamaldeen Sulemana e Giacomo Raspadori. Una formazione quasi obbligata per gli orobici, con Nikola Krstović che vince definitivamente il ballottaggio offensivo con Gianluca Scamacca per guidare il reparto.I precedenti recenti rievocano una sfida spettacolare: nel passato campionato (10 maggio 2026), l'incrocio al Meazza terminò 2-3 a favore della 'Dea', grazie alle reti bergamasche di Éderson, Davide Zappacosta e Giacomo Raspadori, arrivate prima delle marcature rossonere firmate da Strahinja Pavlović e Christopher Nkunku su calcio di rigore, entrambe nel finale di gara.

La sfida odierna sarà arbitrata da Daniele Chiffi, fischietto della Sezione A.I.A. di Padova classe 1984. Chiffi ha diretto il Milan in 16 occasioni durante la sua carriera, accumulando uno score favorevole al Diavolo di 12 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta. L'ultimo incrocio tra l'arbitro veneto e i rossoneri risale al 19 aprile 2026, nel successo di campionato Verona-Milan 0-1 firmato da Adrien Rabiot.

I precedenti con l'Atalanta sono invece 15, per un bilancio complessivo di 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte sponda nerazzurra. L'ultima direzione di Chiffi con gli orobici risale al 22 febbraio 2026 nel successo interno Atalanta-Napoli 2-1, dove segnarono Mario Pašalić e Lazar Samardzic dopo il vantaggio iniziale ospite siglato da Sam Beukema.

Milan-Atalanta in tv e streaming: dove vedere la gara

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L'incontro di San Siro godrà di una copertura televisiva totale. Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv sia susia su, risultando accessibile per tutti gli abbonati alle rispettive piattaforme. Per quanto riguarda la diretta streaming, il match sarà visibile su DAZN e tramite le applicazioni(quest'ultima previo abbonamento specifico).Per non perdere nemmeno un minuto della sfida dei rossoneri di Rúben Amorim attraverso la nostra cronaca in tempo reale, restate sintonizzati sulle pagine di