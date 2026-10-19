Il portiere classe 2000 brilla in Serie B con la maglia del Südtirol: i rossoneri valutano il ritorno per motivi di liste e rendimento sul campo

Daniele Triolo
- Milano
Milan, Maignan: "Capitano e leader? Ci nasci, non ci diventi"

Milan, Maignan: "Capitano e leader? Ci nasci, non ci diventi"

Il Milan sta valutando con grande attenzione il profilo di Alessandro Plizzari, portiere italiano di 26 anni attualmente in forza al Südtirol ma di proprietà del Venezia, come possibile nuovo vice Maignan. Secondo quanto rivelato qualche giorno fa dal Corriere dell'Alto Adige, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi starebbe monitorando la crescita esponenziale del calciatore cresciuto proprio nel vivaio milanista. L'eventuale trasferimento a Milanello dell'estremo difensore, oltre a basarsi su ragioni puramente tecniche dovute alle sue prestazioni da "muro invalicabile", risulterebbe utile anche per la compilazione delle liste di registrazione della rosa in Serie A e nelle competizioni europee, grazie al suo status di "Club-Trained Player", ovvero di giocatore cresciuto nel vivaio della società.

Alessandro Plizzari (portiere Venezia in prestito al Südtitol), qui con la maglia del Milan 2022, è un obiettivo dei rossoneri per il calciomercato estivo 2027

I numeri della svolta: Plizzari è un muro in Serie B

Dopo aver lasciato definitivamente il Milan nel luglio del 2022 per intraprendere un percorso formativo che lo ha visto transitare anche da Pescara prima dell'approdo in Laguna, il classe 2000 ha trovato la sua definitiva consacrazione sotto la guida di mister Davide Possanzini a Bolzano. Finora, Plizzari si sta dimostrando il portiere meno battuto dell'intero campionato cadetto, con una statistica a dir poco impressionante: ha disinnescato ben 19 dei 22 tiri indirizzati verso lo specchio della sua porta, registrando una percentuale di parate pari all'86,4% . Prestazioni d'autorevolezza e riflessi ritrovati che hanno riacceso i riflettori degli osservatori del Diavolo su quel ragazzo che, a soli 5 anni, varcava per la prima volta i cancelli del centro sportivo rossonero.

La situazione contrattuale e il nodo liste UEFA

Sebbene ci troviamo ancora in una semplice fase embrionale, con il Milan interessato ma nessuna trattativa ancora messa in piedi, l'eventuale affare presenta contorni economici ben delineati. Plizzari è attualmente legato al Venezia con un contratto fino al 30 giugno 2029, mentre il suo prestito al Südtirol scadrà al termine della stagione corrente, il 30 giugno 2027 . Secondo le ultime stime di Transfermarkt, il valore di mercato attuale del portiere si aggira intorno a 1,50 milioni di euro, una cifra assolutamente accessibile per le casse del Milan. Il vero valore aggiunto di un eventuale ritorno di Plizzari risiede tuttavia nei regolamenti della FIGC e della UEFA. Avendo alle spalle ben 17 anni nel settore giovanile rossonero , il portiere ex Nazionale Under 21 andrebbe a occupare uno dei quattro slot obbligatori destinati ai calciatori cresciuti nel proprio vivaio. Questo permetterebbe al club di liberare posti per l'acquisto di calciatori stranieri o non cresciuti in Italia, risolvendo un problema atavico che spesso condiziona le scelte di mercato della dirigenza. Le strade tra Plizzari e il Milan, separatisi con la promessa di potersi un giorno ritrovare, sembrano ora incredibilmente vicine a congiungersi di nuovo. Si capirà meglio che piega prenderà la vicenda soltanto nei prossimi mesi, ma è una situazione da monitorare con estrema attenzione.

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