Il Milan sta valutando con grande attenzione il profilo di Alessandro Plizzari, portiere italiano di 26 anni attualmente in forza al Südtirol ma di proprietà del Venezia, come possibile nuovo vice Maignan. Secondo quanto rivelato qualche giorno fa dal Corriere dell'Alto Adige, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi starebbe monitorando la crescita esponenziale del calciatore cresciuto proprio nel vivaio milanista. L'eventuale trasferimento a Milanello dell'estremo difensore, oltre a basarsi su ragioni puramente tecniche dovute alle sue prestazioni da "muro invalicabile", risulterebbe utile anche per la compilazione delle liste di registrazione della rosa in Serie A e nelle competizioni europee, grazie al suo status di "Club-Trained Player", ovvero di giocatore cresciuto nel vivaio della società.

I numeri della svolta: Plizzari è un muro in Serie B

La situazione contrattuale e il nodo liste UEFA

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Dopo aver lasciato definitivamente ilnel luglio del 2022 per intraprendere un percorso formativo che lo ha visto transitare anche da Pescara prima dell'approdo in Laguna, il classe 2000 ha trovato la sua definitiva consacrazione sotto la guida di mistera Bolzano. Finora, Plizzari si sta dimostrando il portiere meno battuto dell'intero campionato cadetto, con una statistica a dir poco impressionante:indirizzati verso lo specchio della sua porta, registrando una percentuale di parate pari all'. Prestazioni d'autorevolezza e riflessi ritrovati che hanno riacceso i riflettori degli osservatori del Diavolo su quel ragazzo che, a soli 5 anni, varcava per la prima volta i cancelli del centro sportivo rossonero.Sebbene ci troviamo ancora in una semplice fase embrionale, con il Milan interessato ma nessuna trattativa ancora messa in piedi, l'eventuale affare presenta contorni economici ben delineati. Plizzari è attualmente legato alcon un contratto fino al, mentre il suo prestito al Südtirol scadrà al termine della stagione corrente, il 30 giugno 2027 . Secondo le ultime stime di Transfermarkt, il valore di mercato attuale del portiere si aggira intorno a, una cifra assolutamente accessibile per le casse del Milan.Il vero valore aggiunto di un eventuale ritorno di Plizzari risiede tuttavia nei regolamenti dellae della. Avendo alle spalle ben 17 anni nel settore giovanile rossonero , il portiere ex Nazionale Under 21 andrebbe a occupare uno dei quattro slot obbligatori destinati ai calciatori cresciuti nel proprio vivaio. Questo permetterebbe al club di liberare posti per l'acquisto di calciatori stranieri o non cresciuti in Italia, risolvendo un problema atavico che spesso condiziona le scelte di mercato della dirigenza. Le strade tra Plizzari e il Milan, separatisi con la promessa di potersi un giorno ritrovare, sembrano ora incredibilmente vicine a congiungersi di nuovo. Si capirà meglio che piega prenderà la vicenda soltanto nei prossimi mesi, ma è una situazione da monitorare con estrema attenzione.