La marcia di avvicinamento del Diavolo verso la ripresa della campagna europea oltremanica è ormai entrata nel rush finale. Giovedì 22 ottobre, alle ore 21:00, sul manto erboso del Vitality Stadium si giocherà Bournemouth-Milan, match valevole per la terza giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Per questo delicato e affascinante incrocio in terra d'Inghilterra, le ultime indiscrezioni provenienti da Milanello svelano la chiara intenzione del tecnico rossonero, Rúben Amorim, di ricorrere a un profondo e ragionato turnover nella formazione titolare, ricalcando la fortunata strategia già vista nel rotondo successo per 4-0 ottenuto in casa del RB Salisburgo.

Infermeria e squalifiche: le scelte obbligate in casa rossonera

La metamorfosi della difesa e le novità sulle corsie esterne

Cisse ritrova l'Europa, ballottaggio serrato Ramos-Camarda in avanti

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Bournemouth-Milan: la probabile formazione rossonera

L'allenatore portoghese dovrà fare i conti con alcune defezioni forzate nell'organico. Nell'elenco dei sicuri assenti della spedizione britannica figura lo squalificato Filippo Terracciano, appiedato dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso rimediato nel finale di gara alla Red Bull Arena. Restano invece ancora ai box per i rispettivi problemi fisici i lungodegenti Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers. Al netto di queste eccezioni, il resto del gruppo rossonero risponde presente ed è a totale disposizione della guida tecnica per il piano partita.La rotazione degli uomini partirà fin dalla retroguardia, a protezione dell'inamovibile Mike Maignan confermato tra i pali. Nella linea a tre difensiva, è assai probabile la concessione di una maglia da titolare per Fikayo Tomori, pronto a rilevare Mario Gila per concedere un turno di riposo allo spagnolo. Sul binario di sinistra si registrerà il rilancio dal primo minuto del giovane Davide Bartesaghi, rimasto a guardare per tutti i 90 minuti nell'infuocato match di campionato contro l'Atalanta. Sulla corsia opposta, a destra, crescono sensibilmente le quotazioni di Omari Hutchinson per presidiare la fascia nello scacchiere tattico iniziale.Grandi novità si profilano anche nella cerniera di centrocampo e sulla trequarti rossonera. In mediana la cabina di regia sarà affidata con ogni probabilità alle geometrie di Ardon Jashari. Sulla linea dei rifinitori si candida prepotentemente Ruben Loftus-Cheek, pronto a sprigionare la sua fisicità, supportato dall'estro e dalla freschezza di. Il talentuoso classe 2006, preservato nell'ultimo turno contro la Dea, punta a riprendersi la scena continentale dopo la memorabile tripletta d'autore rifilata agli austriaci la scorsa settimana.Il vero grande dubbio della vigilia per Amorim riguarda il terminale offensivo di riferimento. È in corso un ballottaggio serrato tra Gonçalo Ramos e il giovanissimo bomber italiano Francesco Camarda; al momento il centravanti portoghese ex PSG conserva un leggero vantaggio nelle gerarchie, forte anche dell'ultimo sigillo europeo, ma la staffetta in corso d'opera appare scontata.Ecco il possibile undici di partenza e la composizione della panchina del Diavolo per la sfida del Vitality Stadium:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. A disposizione: Torriani, Gila, Vladimirov, Diawara, Estupiñán, Chukwueze, Comotto, Modrić, Moreira, Rabiot, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.