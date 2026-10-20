Nel corso della mattinata di oggi, martedì 20 ottobre 2026, sono emerse importanti indiscrezioni sul futuro societario e tecnico del Milan, destinate a ridisegnare gli equilibri del club in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Dalla blindatura dei big della rosa ai movimenti del proprietario Gerry Cardinale per l'organigramma dirigenziale, fino alle nuove vie tattiche intraprese dall'allenatore Rúben Amorim: ecco il punto completo sulle principali novità in casa rossonera nelle 'Top News' selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Cardinale vuole blindare Rabiot: pronto il rinnovo fino al 2030

Il trasformismo di Amorim: il 3-4-2-1 si adatta alla rosa

Società: trattativa con Markus Krösche per il ruolo di Head of Football

Nuovo Direttore Sportivo: i quattro nomi in lizza

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Tiago Pinto : ex dirigente di Roma e Benfica, profondo conoscitore delle dinamiche del calcio italiano, attualmente al Bournemouth;

: ex dirigente di Roma e Benfica, profondo conoscitore delle dinamiche del calcio italiano, attualmente al Bournemouth; José Boto : stimato scout e uomo mercato a livello globale con un passato importante al Benfica, allo Shakhtar Donetsk e ora al Flamengo;

: stimato scout e uomo mercato a livello globale con un passato importante al Benfica, allo Shakhtar Donetsk e ora al Flamengo; Domenico Teti: profilo italiano di consolidata esperienza, apprezzato per la sua rete di contatti internazionali, ex Wolverhampton.

Ritorno di fiamma per gennaio: l'opzione Viktor Gyökeres

Adrien Rabiot si sta rivelando un elemento sempre più centrale e imprescindibile all'interno dello scacchiere tattico del Milan. Le sue prestazioni di altissimo livello hanno spinto la proprietà a muoversi con decisione per il futuro. Gerry Cardinale in persona ha espresso la chiara volontàdel centrocampista francese. L'obiettivo della dirigenza rossonera è blindare il calciatore con un nuovo accordo valido fino al, con l'inserimento di un'opzione per un'ulteriore stagione sportiva, consolidando così la sua leadership a lungo termine.Arrivato a Milanello con la reputazione di tecnico intransigente e fortemente legato al suo collaudato 3-4-2-1, Rúben Amorim sta stupendo l'ambiente per la sua inaspettata duttilità. L'allenatore portoghese si sta scoprendo un vero e proprio trasformista, capacea sua disposizione. Amorim ha introdotto numerose varianti strutturali nelle ultime settimane e i risultati sul campo gli stanno dando ragione, dimostrando che la sua evoluzione tattica sta valorizzando appieno le risorse della rosa.Sul fronte societario, il Milan è fortemente attivo per inserire una nuova figura di spessore internazionale all'interno del proprio organigramma. Il club sta trattando serratamente con, dirigente di profilo europeo recentemente liberatosi dall'Eintracht Francoforte.. Nei piani della proprietà rossonera, la gestione e l'ampiezza dei poteri di questo ruolo ricalcherebbero la figura ricoperta in passato da Paolo Maldini, garantendo al dirigente tedescoL'eventuale sbarco di Krösche a Milano potrebbe generare un effetto domino, portando all'inserimento di un nuovo direttore sportivo incaricato di affiancarlo nella gestione quotidiana del mercato. Il candidato favorito del dirigente tedesco è, che ha già lavorato a stretto contatto con lui in Bundesliga. Tuttavia, la lista dei profili valutati dal Milan resta ampia e aperta adLe grandi manovre per la sessione di mercato invernale di gennaio vedono il clamoroso ritorno in auge di una pista d'élite per il reparto offensivo:. L'attaccante svedese, che ha vissuto stagioni straordinarie proprio sotto la guida di Rúben Amorim ai tempi dello Sporting Lisbona, vuole lasciare l'Arsenal e rappresenta il profilo ideale per dare un'ulteriore svolta qualitativa all'attacco rossonero. La presenza del tecnico portoghese sulla panchina del Milandi primissimo piano nei prossimi mesi.