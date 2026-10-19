Ecco voti e giudizi a confronto tra 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e le pagelle stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'
Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
LA PARTITA
I voti di Milan-Atalanta 3-2: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilanDopo il pareggio in casa del Sassuolo torna a vincere in campionato il Milan di Rúben Amorim: a farne le spese, a 'San Siro', l'Atalanta di Maurizio Sarri, battuta per 3-2. Diavolo avanti di tre reti, in virtù dei gol di Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot e Mario Gila; parziale rimonta della 'Dea' con Gianluca Gaetano e Nikola Krstović, ma tre punti, alla fine, che restano ai rossoneri. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Il tabellino sintetico del matchMarcatori: 24' rig. Ramos (M), 43' Rabiot (M), 57' Gila (M), 66' Gaetano (A), 81' Krstović (A)
Il Top per la Gazzetta: Adrien Rabiot
Il Flop per la Gazzetta: Samuel Chukwueze
Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti
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