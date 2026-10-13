Strahinja Pavlovic a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto: la scadenza e tutti i dettagli del nuovo accordo
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Strahinja Pavlovic è pronto a rinnovare il proprio contratto con il Milan, attualmente in scadenza nel 2028. Nel pomeriggio, il centrale serbo si è presentato in sede per firmare il nuovo accordo: un chiaro segnale della fiducia che il club ripone in lui.
Milan, Pavlovic rinnova: i dettagli del contrattoCome riportato da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', Pavlovic firmerà un contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2031. Non sono ancora stati resi noti i dettagli economici, ma anche l'ingaggio (attualmente da 1,7 milioni di euro netti a stagione), dovrebbe andare incontro ad un adeguamento.
Pavlovic, la stagione che ha convinto il MilanIl centrale serbo classe 2001 è reduce dalla miglior stagione della sua carriera. La difesa a tre e il gioco basato sulle ripartenze di Massimiliano Allegri ne hanno esaltato le caratteristiche, rendendolo più pericoloso anche in fase offensiva. Pavlovic ha chiuso il campionato a quota 5 gol e 1 assist in 34 presenze, diventando il quarto miglior marcatore della squadra in Serie A alle spalle soltanto di Leao (9), Pulisic (8) e Nkunku (6).
Il confronto con la scorsa stagioneEcco un confronto sulla posizione media di Pavlovic con Ruben Amorim nella stagione in corso (sinistra) e con Massimiliano Alllegri nell'annata 2024/2025 (destra):
Sia con Allegri sia con Amorim, Pavlovic ha giocato principalmente da braccetto sinistro di una difesa a tre. Come emerge dalla heatmap, però, l'interpretazione del ruolo cambia totalmente tra i due allenatori. Il tecnico toscano lasciava al serbo la libertà di proporsi in avanti con maggiore frequenza, pur rimanendo nella zona sinistra del campo. Con il tecnico portoghese, invece, l'ex Salisburgo è chiamato a venire a giocare verso il centro, così da creare superiorità numerica e lasciare spazio agli esterni sulle corsie laterali.
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