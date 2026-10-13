Strahinja Pavlovic è pronto a rinnovare il proprio contratto con il Milan, attualmente in scadenza nel 2028. Nel pomeriggio, il centrale serbo si è presentato in sede per firmare il nuovo accordo: un chiaro segnale della fiducia che il club ripone in lui.

Milan, Pavlovic rinnova: i dettagli del contratto

Pavlovic, la stagione che ha convinto il Milan

Il confronto con la scorsa stagione

Come riportato da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport',firmerà un contratto che lo legherà alfino al 30 giugno 2031. Non sono ancora stati resi noti i dettagli economici, ma anche l'ingaggio (attualmente da 1,7 milioni di euro netti a stagione), dovrebbe andare incontro ad unIl centrale serbo classe 2001 è reduce dalla miglior stagione della sua carriera. La difesa a tre e il gioco basato sulle ripartenze di Massimiliano Allegri ne hanno esaltato le caratteristiche, rendendolo più pericoloso anche in fase offensiva.ha chiuso il campionato a quotadiventando il quarto miglior marcatore della squadra in Serie A alle spalle soltanto di(9), Pulisic (8) e(6).Ecco un confronto sulla posizione media diconnella stagione in corso (sinistra) e connell'annata 2024/2025 (destra):

Pavlovic heatmap (Sofascore)

Sia con Allegri sia con Amorim, Pavlovic ha giocato principalmente da braccetto sinistro di una difesa a tre. Come emerge dalla heatmap, però, l'interpretazione del ruolo cambia totalmente tra i due allenatori. Il tecnico toscano lasciava al serbo la libertà di proporsi in avanti con maggiore frequenza, pur rimanendo nella zona sinistra del campo. Con il tecnico portoghese, invece, l'ex Salisburgo è chiamato a venire a giocare verso il centro, così da creare superiorità numerica e lasciare spazio agli esterni sulle corsie laterali.