Christian Pulisic e il Milan trattano il rinnovo oltre il 2027. Fabrizio Romano svela i retroscena sul no al City Group e alla Roma in estate
Pulisic: "Voglio rimanere al Milan. E sul rinnovo..." | VIDEO PM
Il futuro di Christian Pulisic resta uno dei temi più caldi in casa Milan. Nelle ultime settimane le indiscrezioni relative ai negoziati per il rinnovo del contratto dell'attaccante statunitense si sono rincorse senza sosta. L'attuale accordo del numero 11 rossonero, che percepisce uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, scadrà ufficialmente il 30 giugno 2027. Sebbene la dirigenza di Via Aldo Rossi vanti un'opzione di prolungamento unilaterale fino al 30 giugno 2028 alle medesime cifre, l'esigenza di sedersi a un tavolo per blindare uno dei giocatori simbolo per Gerry Cardinale e adeguarne l'ingaggio è diventata una priorità assoluta per il club rossonero.
Il retroscena New York City FC e l'annuncio di Pulisic a San SiroI timori dei tifosi erano legati soprattutto alle ricche sirene di mercato suonate durante la scorsa estate. Il colosso calcistico City Football Group aveva infatti messo sul piatto una proposta monstre da 10 milioni di dollari netti all'anno per convincere 'Capitan America' a sposare il progetto della Major League Soccer, spingendolo a diventare il volto dei New York City FC. A spazzare via i dubbi e le nubi addensate sul suo futuro ci ha pensato lo stesso calciatore, tornato al gol nell'ultimo match contro il Lecce. Durante un recente evento d'incontro con i tifosi presso il Milan Store di San Siro, l'esterno ha confermato pubblicamente non solo la sua felicità a Milano, ma anche di voler avviare presto dei colloqui per il rinnovo del contratto.
I dettagli di Fabrizio Romano: la posizione del Milan e il no alla RomaA fare ulteriore chiarezza sullo stato della trattativa è intervenuto l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che attraverso un video di approfondimento pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube ha svelato i retroscena della gestione societaria rossonera. Il noto giornalista ha confermato la totale sintonia tra le parti, sottolineando come da sponda milanista vi sia la massima disponibilità e volontà di estendere il matrimonio professionale con il classe 1998.
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