Milan, Musah: "Il Benfica è una squadra forte. Dobbiamo aggiustare qualche piccolo dettaglio" | VIDEO PM

Yunus Musah è diventato un perno del Milan di Ruben Amorim: il mediano statunitense è cruciale per gli schemi dell'allenatore portoghese (tanto che si parla di rinnovo). L'ex Valencia si è raccontato in una bella intervista a "SportMediaset".

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Musah, il rapporto con Amorim e il sogno Scudetto

"Quest'anno un po' meno, ho potuto giocare in una posizione in tante partite, ma posso giocare in tanti ruoli. Sto migliorando come centrocampista".

Sei stato un jolly per il Milan:

Non era scontata la permanenza al Milan, ma ti ha voluto Amorim:

"Sapeva già cosa aspettarsi da me e cosa chiedermi, aveva guardato le mie partite".

La sua partita da terzino sinistro contro il Genoa:

"Bartesaghi ed Estupiñán sono forti, ma quel giorno Amorim voleva un piede destro per giocare a sinistra".

Musah parla del suo ruolo ideale:

"A centrocampo non fisso, potendo andare un po' ovunque, facendo un po' di tutto".

Il sogno Scudetto:

"È assolutamente possibile, lottiamo ogni giorno per questo, non siamo solo lì per giocare. Abbiamo l'ambizione di vincerlo".

Da New York a Castelfranco Veneto fino all'Arsenal: la storia di Musah

"Non mi ricordo nulla di quel periodo. Ho scelto di giocare per gli USA, ma fino a quel momento avevo solo il passaporto americano. Ora mi sento parte della cultura statunitense. Conosco i ristoranti, i posti dove andare, conosco le persone, la geografia. Ho imparato molto. Non ho completamente il cuore a stelle e strisce, ho quattro passaporti e conosco tanti Paesi. Nel 2021 sono tornato a New York e ho visto la casa dove sono nato nel Bronx, è stato bello vedere il posto dove sono nato. Mi mancava quel pezzo nella mia memoria".

Sei nato a New York:

Il gatto di nome "Bronx":

"Sì sì, è a Valencia con i miei vicini, non l'ho potuto portare a Milano".

L'infanzia a Castelfranco Veneto:

"Bellissima, giocavo fuori tutto il giorno. Ho rotto anche un vetro, era inverno e mio padre non lo cambiò".

Sulle difficoltà economiche:

"Ci sono stati tanti sacrifici, ma molti prima che nascessi. Non ho mai sentito la mancanza di qualche cosa, avevo tutto ed ero felice. Sono fiero di quello che hanno fatto i miei genitori, non è facile".

L'academy con l'Arsenal e il Valencia in Spagna:

"Giocare per l'Arsenal è stato un privilegio. Sono stato lì fino a 16 anni. Ero pronto per entrare in prima squadra e il Valencia aveva un progetto adeguato per me. Valencia rimarrà sempre con me, è stato bellissimo crescere lì in campo e fuori".

Il clima nello spogliatoio del Milan e la gestione di Amorim

"L'anno scorso vedevo tanto il Milan, era solido, difficile da battere, peccato per il finale. Con Amorim ci capiamo molto, aiuta quando un allenatore capisce di cosa hanno bisogno i calciatori, è bravo a gestire queste cose e i calciatori sono tranquilli. Dopo l'Europa League era arrabbiato, ma come tutti".

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