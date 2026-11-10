Il Milan vuole puntare ancora su Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, dopo un periodo complicato nelle precedenti stagioni, sta vivendo una fase di rilancio sotto la guida di Rúben Amorim. Le prestazioni offerte in questo avvio di campionato hanno convinto non soltanto l'allenatore portoghese, ma anche la dirigenza rossonera, che avrebbe iniziato a muoversi per discutere il rinnovo del suo contratto.

Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com', ci sarebbero già stati i primi contatti tra il Milan e l'entourage del giocatore. Si tratta, tuttavia, di dialoghi ancora in una fase iniziale: non è stata raggiunta un'intesa e non risulta ancora una proposta definitiva. L'obiettivo della società sarebbe quello di riconoscere il percorso di crescita del classe 2002 e garantirsi la sua permanenza anche nelle prossime stagioni.

La fiducia di Amorim ha cambiato il percorso di Musah

Una parte importante della rinascita di Musah passa dalla fiducia ricevuta da Amorim. Il tecnico portoghese ha individuato nel centrocampista caratteristiche preziose per il proprio sistema di gioco: intensità, forza fisica, capacità di coprire ampie porzioni di campo e soprattutto qualità nelle transizioni. L'americano è in grado di accompagnare rapidamente la squadra dalla fase difensiva a quella offensiva, offrendo un contributo importante negli equilibri della mediana.

A convincere l'allenatore è anche la sua duttilità. La dimostrazione più recente è arrivata proprio nella trasferta contro il Genoa, quando Musah è stato impiegato sulla corsia sinistra in una posizione più arretrata rispetto al suo ruolo abituale. Una soluzione che testimonia la disponibilità del giocatore e la possibilità per Amorim di utilizzarlo in più zone del campo.

I numeri confermano la centralità raggiunta in questa prima parte di stagione: Musah ha collezionato 11 presenze in Serie A, per un totale di 759 minuti, a cui si aggiungono tre apparizioni in Europa League e 222 minuti giocati.

Contratto in scadenza nel 2028: il Milan vuole anticipare i tempi

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Attualmente il centrocampista è legato al Milan fino ale percepiscedi euro a stagione. La società non ha quindi un'urgenza immediata legata alla scadenza, ma vorrebbe anticipare i tempi e valorizzare il nuovo ruolo conquistato dal giocatore all'interno della rosa.Il rinnovo rappresenterebbe un segnale di fiducia nei confronti di un calciatore che, dopo essere stato al centro di diverse valutazioni sul proprio futuro, è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nel progetto rossonero. I contatti sono soltanto all'inizio e servirà tempo per capire se si arriverà a un accordo, ma la volontà del Milan di esplorare questa possibilità racconta quanto sia cambiata la considerazione di Musah a Milanello.