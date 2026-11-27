Voti e giudizi de La Gazzetta dello Sport per Olympiacos-Milan: super Hutchinson (8,5), brillano Pulisic, Cisse e Amorim. Le differenze con PianetaMilan
Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'
PAGELLE OLYMPIACOS-MILAN
Il Milan batte l'Olympiacos in rimonta 4-2 e si rilancia verso la qualificazione ai playoff di Europa League. Tre punti cruciali per guardare di nuovo con positività al futuro della competizione.
Una partita rivoluzionata dalla prestazione di Omari Hutchinson, il migliore in campo. Ma che partita avrà visto "La Gazzetta dello Sport"? Ecco le pagelle de la rosea e il confronto con i giudizi di PianetaMilan.
Olympiacos-Milan 2-4
Marcatori: Maignan (AU 31'); Jota Silva (49'); Hutchinson (56'), Cisse (63'), Pulisic (71'), Moreira (90' + 5).
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