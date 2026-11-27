Il Milan ribalta l'Olympiacos senza Gonçalo Ramos in campo: le parole di Fabio Ravezzani, le pagelle dei giornali e l'impatto decisivo di Cisse
Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'
Il Milan vince in rimonta contro l'Olympiacos e lo fa grazie a un ottimo secondo tempo dopo i primi 50 minuti giocati male e sotto ritmo.
Ad analizzare la vittoria rossonera ci ha pensato anche il giornalista Fabio Ravezzani dal suo canale "YouTube":
"Il Milan ha giocato un primo tempo imbarazzante e poi è risorto quando Ramos è uscito e Cisse ha giocato da attaccante, facendo quelle cose che dovrebbe fare Ramos e che non fa. Poi Ramos fa un lavoro straordinario per la squadra, ma Cisse quando ha una palla buona o segna o ci va vicino, cosa che non succede a Ramos. A sbloccare il Milan è stato un grande gol di Hutchinson, ma rimane il problema centravanti per questa squadra. Chissà se un Diavolo senza centravanti sia la soluzione per questo Milan".
Le pagelle dei quotidiani sportivi su Gonçalo RamosQueste le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi italiani per Gonçalo Ramos.
- Per "La Gazzetta dello Sport" la sua partita è da 5: "Il ritorno al gol di domenica sembra già lontano. Un tempo senza lasciare traccia con 0 conclusioni e 16 palloni toccati, uno ogni 3 minuti. Esce toccato duro alla tibia";
- Stesso voto per "Tuttosport": "Prende un colpo che lo limita, ok - però tocca pochissimi palloni";
- Mentre mezzo voto in più da "Il Corriere dello Sport": "È il remake delle solite partite europee, tanto lavoro a favore dei compagni ma riempie poco l’area ed è poco pericoloso. Prende una botta ed esce all’intervallo".
L'analisi: la difesa di Ramos e gli istinti da bomber di CisseSicuramente Ramos non ha giocato bene, ma è rimasto in campo nel momento peggiore del Milan, in cui il Diavolo non riusciva a creare occasioni.
I cambi di Amorim hanno funzionato assolutamente, ma solamente dopo il gol di Hutchinson (che ha trovato la rete con un'azione individuale), prima i rossoneri sembravano comunque spenti.
Discorso importante su Cisse: il giovane attaccante ha gli istinti del bomber di razza. Anche ieri due occasioni un gol e una rete salvata quasi sulla linea.
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