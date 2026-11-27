Alphadjo Cisse che trova il gol: ormai sembra una notizia normale quasi scontata, ma è tutto fuorché scontato che un classe 2006 al suo primo anno in Serie A, con la maglia del Milan, sia arrivato già a 10 gol in stagione a fine novembre con poco più di 800 minuti totali in campo.

Contro l'Olympiacos in generale non si è visto molto, ma ha avuto due palloni importanti per fare gol: rete salvata da Pirola a un passo dalla linea di porta nella prima occasione, rete nella seconda con un colpo di testa e un movimento ancora una volta da bomber navigato d'area di rigore.

In questa occasione Cisse è stato bravissimo a posizionarsi sul secondo palo e prendere vantaggio sul suo marcatore già prima del cross di Hutchinson. Poi è altrettanto bravo a indirizzare quel tanto che basta per battere Ortega sul suo palo.

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I numeri di Alphadjo Cisse contro l'Olympiacos

Gol : 1;

: 1; Tiri totali : 4;

: 4; Tiri in porta : 2;

: 2; Tocchi : 36;

: 36; Passaggi precisi : 15/18 (83%);

: 15/18 (83%); Dribbling (riusciti) : 1 (1);

: 1 (1); Palle recuperate : 3;

: 3; Duelli a terra (vinti) : 8 (5);

: 8 (5); Duelli aerei (vinti): 6 (3).

La duttilità tattica e la gestione perfetta di Ruben Amorim

Ecco le statistiche dinella sfida contro l'ha giocato già in vari ruoli: esterno, trequartista e prima punta. Certo non è il classico bomber fisico e alto, ma ha degli istinti incredibili dentro l'area: sa perfettamente trovare la porta rapidamente e sa come battere i portieri avversari. Sa come muoversi per dettare il passaggio ai compagni e per anticipare i difensori e in più ha una facilità di calcio incredibile. E tutto questo arrivando dallacon pochissime aspettative.

Cisse ha ancora ampio margine per crescere e capire davvero quale sia il ruolo dove sbocciare del tutto, ma il suo contributo alla stagione del Milan è già ad oggi oltre ogni più rosea aspettativa.

E in tutto questo la gestione di Amorim è perfetta: da quel "I love Cisse" prima di Torino-Milan alle partite in cui non inizia da titolare. L'allenatore portoghese sta curando alla grande la crescita di un giocatore ancora giovanissimo che ha bisogno di giocare in tranquillità e senza troppe pressioni. Con i tanti attaccanti di qualità nel Milan, Amorim può permettersi di gestire nel modo migliore la crescita di un talento che convince sempre di più.