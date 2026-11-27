Dalla Serie B ai 10 gol col Milan a fine novembre: l'esplosione del classe 2006 Alphadjo Cisse, gli istinti da bomber e la gestione di Ruben Amorim
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Alphadjo Cisse che trova il gol: ormai sembra una notizia normale quasi scontata, ma è tutto fuorché scontato che un classe 2006 al suo primo anno in Serie A, con la maglia del Milan, sia arrivato già a 10 gol in stagione a fine novembre con poco più di 800 minuti totali in campo.
Contro l'Olympiacos in generale non si è visto molto, ma ha avuto due palloni importanti per fare gol: rete salvata da Pirola a un passo dalla linea di porta nella prima occasione, rete nella seconda con un colpo di testa e un movimento ancora una volta da bomber navigato d'area di rigore.
In questa occasione Cisse è stato bravissimo a posizionarsi sul secondo palo e prendere vantaggio sul suo marcatore già prima del cross di Hutchinson. Poi è altrettanto bravo a indirizzare quel tanto che basta per battere Ortega sul suo palo.
I numeri di Alphadjo Cisse contro l'OlympiacosEcco le statistiche di Cisse nella sfida contro l'Olympiacos:
- Gol: 1;
- Tiri totali: 4;
- Tiri in porta: 2;
- Tocchi: 36;
- Passaggi precisi: 15/18 (83%);
- Dribbling (riusciti): 1 (1);
- Palle recuperate: 3;
- Duelli a terra (vinti): 8 (5);
- Duelli aerei (vinti): 6 (3).
La duttilità tattica e la gestione perfetta di Ruben AmorimCisse ha giocato già in vari ruoli: esterno, trequartista e prima punta. Certo non è il classico bomber fisico e alto, ma ha degli istinti incredibili dentro l'area: sa perfettamente trovare la porta rapidamente e sa come battere i portieri avversari. Sa come muoversi per dettare il passaggio ai compagni e per anticipare i difensori e in più ha una facilità di calcio incredibile. E tutto questo arrivando dalla Serie B con pochissime aspettative.
Cisse ha ancora ampio margine per crescere e capire davvero quale sia il ruolo dove sbocciare del tutto, ma il suo contributo alla stagione del Milan è già ad oggi oltre ogni più rosea aspettativa.
E in tutto questo la gestione di Amorim è perfetta: da quel "I love Cisse" prima di Torino-Milan alle partite in cui non inizia da titolare. L'allenatore portoghese sta curando alla grande la crescita di un giocatore ancora giovanissimo che ha bisogno di giocare in tranquillità e senza troppe pressioni. Con i tanti attaccanti di qualità nel Milan, Amorim può permettersi di gestire nel modo migliore la crescita di un talento che convince sempre di più.
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