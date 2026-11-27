Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'

Dopo la vittoria del Milan sul campo dell'Olympiacos, il proprietario dei rossoneri Gerry Cardinale ha parlato a "Tuttomercatoweb". Ecco il suo commento riguardo la bella rimonta in Europa League:

"È stata un’altra tappa importante per il progetto, non soltanto per la vittoria in sé, ma per il modo in cui la squadra ha saputo compattarsi e rimontare, soprattutto in trasferta. Sono orgoglioso della squadra e dello staff tecnico: molti ragazzi erano esausti alla fine della partita, a dimostrazione di come abbiano dato tutto in campo. Apprezzo molto questo atteggiamento, che ci offre basi più solide sulle quali continuare a costruire".

Importanti le parole di Gerry Cardinale che sottolinea il bell'atteggiamento della squadra che ha cambiato completamente passo risvegliata dal gol di Hutchinson nella ripresa. Da quel momento in poi il Milan ha dominato spingendo a più non posso per cercare la rimonta che infatti è arrivata.

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Il calendario e i calcoli del Milan: cosa serve per playoff e top 8

Il 10 dicembre partita contro il Sunderland a San Siro;

partita contro il a San Siro; Il 21 gennaio la trasferta contro il Levski Sofia ;

la trasferta contro il ; Si chiude al Meazza contro l'Ararat-Armenia il 28 gennaio.

Tre punti cruciali per il Diavolo che ora può guardare al futuro della competizione con più positività, ecco gli ultimi tre impegni della fase campionato:

I playoff ora sono abbastanza vicini, mentre per la top 8 (che vorrebbe dire qualificazione diretta agli ottavi) servirebbero tre vittorie e poi sperare, visto che 15 punti potrebbero anche non essere sufficienti.

Il Milan dovrà comunque provare fino alla fine ad entrare nelle prime otto visto che toglierebbe dal calendario due ulteriori sfide. L'Europa League resta un obiettivo molto importante per la stagione dei rossoneri.