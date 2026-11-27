Rimonta Milan in Europa League: Franco Ordine analizza la svolta dopo 50 minuti bui. Decisivi Hutchinson e Pulisic, ora servono 2 vittorie per i playoff
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Il Milan vince in rimonta in Europa League dopo 50 minuti molto brutti contro l'Olympiacos e gli ultimi minuti con una squadra totalmente diversa.
Ad analizzare la sfida ci ha pensato il giornalista Franco Ordine nel suo pezzo per "Il Corriere dello Sport":
"Due gol subiti da una difesa statica e fragile, calcio orizzontale e nessuna azione di rilievo tranne lo spunto energico e solitario del solito Cisse".
Questo il parere sui primi minuti della gara che avevano visto un Milan spento, perso, molto simile a quello visto nelle altre tre sconfitte della competizione.
La svolta di Omari Hutchinson e il paragone di Franco OrdinePoi la sveglia è arrivata da una giocata singola di Hutchinson per cui Ordine ha già trovato un paragone:
"Il Milan di ieri sera ha mostrato gli stessi tratti di quello criticato prima e poi ammirato al culmine della sfida dell’Olimpico contro la Lazio di Gattuso qualche mese fa. Allora fu Moreira, il satanasso capace di cambiare faccia alla squadra e al risultato firmando un paio di saette che fecero tremare i laziali, questa volta lo stesso decisivo compito è stato assolto da un inglesino fin qui poco visto in azione e poco accreditato, Omari Hutchinson restituito nella seconda parte al suo ruolo naturale, di attaccante di binario destro, lui che è mancino e che si esalta giocando sulle zolle a piede invertito".
È bastato un grande gol, quando nessuno ci stava più credendo, per svegliare una squadra che sembrava davvero morta.
La mossa tattica di Amorim e lo scenario playoff per il MilanAmorim aveva anche cambiato schieramento tattico come sottolinea il giornalista:
"All’alba del secondo tempo Amorim ha ridisegnato lo schieramento inserendo l’elemento che in zona gol è diventato una sorta di sentenza. Da quando è tornato dopo il mondiale, Pulisic ha infilato una perla dopo l’altra collezionando una collana di gol uno più bello e complicato dell’altro. Servirà maggiore stabilità per dare continuità al campionato e all’Europa League".
Per avere quasi la certezza matematica di un passaggio ai playoff il Milan dovrà vincere 2 delle ultime 3 sfide dalla fase campionato.
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