Fabio Cannavaro, ex difensore di Juventus e Real Madrid e Pallone d'Oro, è stato intervistato da "La Gazzetta dello Sport" parlando di chi avrebbe meritato il Pallone d'Oro in carriera:

"Baresi nel ’94. Quella finale contro il Brasile fu incredibile. Il più vicino a farcela però è stato Paolo Maldini: se il Milan nel 2005 avesse vinto a Istanbul...".

Pochi dubbi che sia Baresi sia Maldini avrebbero meritato il Pallone d'Oro visto che si tratta di due dei difensori più forti nella storia del calcio.

Il retroscena di Cannavaro su Virgil van Dijk e l'idea Milan

"L’ho visto al Mondiale e mi ha detto che gli piacerebbe fare un’esperienza in Italia. Lo affascina molto. Sarebbe bello vedere Van Dijk al Milan, in questi anni ha unito grande fisico e super velocità. Una volta un allenatore disse a Paolo Maldini: “Ti giri male”. E lui: “Mister, basta che prendo la palla”. Anche per me era così, quando sei velocissimo puoi permetterti un errore tecnico. Il problema è quando quella velocità viene a mancare".

ha poi parlato della possibilità di vedere Virgil van Dijk inin futuro, in particolare al

Vedremo se il Milan riuscirà davvero a chiudere il colpo Virgil van Dijk: il difensore olandese è in scadenza di contratto con il Liverpool e potrebbe essere un rinforzo clamoroso per il reparto del Diavolo che sembra avere ancora bisogno di un vero leader che possa guidare tutta la difesa.

La corsa Scudetto in Serie A: il pronostico su Inter, Roma e Gattuso

"L’Inter è fuori concorso per il livello della rosa ma aspettiamo. La Roma ha fame, un sistema di gioco definito e un attaccante che fa gol. Il Como non è più una sorpresa e sono contento per Gattuso: tutti pensavano che la sua esperienza all’estero fosse un tragico errore, invece è migliorato come allenatore e persona. Spero regga fino a gennaio, poi vediamo se il club gli comprerà qualcuno".

In chiusura un pronostico sulla corsa