Milan-Ferencváros 0-2 ha lasciato una traccia importante sulla stagione del Diavolo. Nel post partita, Omari Hutchinson aveva parlato ai canali ufficiali del club lanciando un segnale chiarissimo:

"Dobbiamo restare umili e scendere in campo con la voglia di vincere, specialmente chi gioca meno. Dobbiamo sfruttare le occasioni, oggi non ci siamo riusciti. Partiamo spesso piano e Amorim ne ha parlato, dobbiamo cambiare. Siamo un bel gruppo, lo staff ci dà tutte le indicazioni tattiche. Siamo il Milan e dobbiamo partire subito forte e avere più fame. Non è andata bene".

Contro l'Olympiacos il Diavolo ha avuto gli stessi problemi, ma sotto due a zero Hutchinson ha dimostrato di tenere molto a questa squadra: mentre gli altri stavano "caracollando" e sembravano già sconfitti, l'esterno inglese ha recuperato palla nella propria metà campo, superato tre avversari e segnato con un grande sinistro da fuori area. Un'azione che ha svegliato completamente il Milan e una prestazione nel secondo tempo pazzesca: gol, due assist e azione del 4-2 finale nata sempre da una sua ripartenza.

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I numeri da MVP di Omari Hutchinson contro l'Olympiacos

Gol : 1;

: 1; Assist : 2;

: 2; Tiri totali : 1;

: 1; Grandi occasioni create : 1;

: 1; Passaggi chiave : 3;

: 3; Passaggi precisi : 34/36 (94%);

: 34/36 (94%); Tocchi : 58;

: 58; Dribbling riusciti : 3/5;

: 3/5; Duelli a terra vinti : 4/9;

: 4/9; Palloni recuperati: 3.

Ecco le statistiche dicontro l'dal sito Sofascore:

Numeri eccezionali per un calciatore che ha cambiato totalmente la partita con una giocata e che potrebbe aver cambiato del tutto il cammino europeo del Milan. Queste partite sono il classico spartiacque per una squadra: perdere anche ieri sera avrebbe quasi del tutto sotterrato il futuro rossonero in Europa League, mentre vincere con una rimonta del genere forse dà la spinta decisiva anche in questa competizione.

Il futuro al Milan e il nodo riscatto dal Nottingham Forest

Quel gol diha un'importanza enorme e spinge ila riflessioni future: l'esterno destro è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal. Un'opzione al momento poco percorribile visto che si parla diper riscattarlo.

Se però dovesse continuare in questo modo (soprattutto sotto il punto di vista dell'atteggiamento), la dirigenza del Milan dovrà pensare a un modo per trattenere Hutchinson perché può essere davvero un'alternativa interessante per Amorim, specialmente quando alla squadra serve una scintilla improvvisa.