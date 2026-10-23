"Maignan è stato spinto", Amorim non ci sta: la moviola sul rosso e il giallo sul rigore contro il Milan

Ruben Amorim ha parlato anche a 'CBS Sports Golazo' al termine di Bournemouth-Milan 3-0 di Europa League. L'allenatore ha parlato così del rosso diretto a Mike Maignan per una manata in faccia ad Adams:

"Il rigore non l'ho rivisto bene, ma mi hanno detto che il braccio non era nella posizione corretta, quindi mi fido della parola del mio staff. Riguardo al rosso: il nostro giocatore è stato spinto nettamente, eppure parliamo sempre del modo britannico di intendere il calcio. Beh, in quell'occasione non è stato così. Pavlovic ha subito la stessa identica situazione. Però non voglio parlare dell'arbitro: dobbiamo solo voltare pagina e cercare di vincere la prossima partita contro l'Udinese".

Un commento molto preciso quello di Amorim che non sembra molto d'accordo con la decisione dell'arbitro e il rosso diretto dato a Mike Maignan.

Moviola Bournemouth-Milan: l'analisi de La Gazzetta dello Sport

Andiamo a vedere cosa dice la moviola de: la rosea dà un seccoe poi spiega i vari episodi.

L'espulsione di Maignan (27’): "Al 27’, rigore ed espulsione per Maignan che mette le mani sul volto di Adams e lo spinge: la testa è zona da proteggere, il gesto è considerato condotta violenta, da rosso".

Il dubbio sul secondo rigore: "Ma quella manata comincia a palla in gioco? Diciamo che il tutto pare protrarsi anche appena l’azione comincia: senza palla in gioco non sarebbe dovuto essere rigore, ma espulsione sì. Resta il dubbio".

Un episodio che ha pesato molto sulla partita del Milan che si è ritrovato sotto di un uomo e con due gol in meno di trenta minuti di gioco. Dalle immagini non si capisce perfettamente se il corner fosse già stato battuto quando c'è stato il contatto tra il portiere rossonero e Adams.

Il fallo di mano di De Winter

"Al 4’ il colpo di testa di Evanilson in area “atterra” sul braccio di De Winter ingenuamente fuori figura: serve il Var ed è calcio di rigore da assegnare che l’arbitro non vede in presa diretta".

Nessun dubbio sul rigore ai danni del Milan per il fallo di mano di De Winter. Il commento del quotidiano:

Mano in posizione non naturale e troppo larga, inevitabile la massima punizione, come ha sottolineato anche Amorim.