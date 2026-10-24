Cardinale sbarca a Milano per 7 giorni: tre partite e una giornata cruciale

Settimana importante per il Milan: domani la sfida contro l'Udinese, poi mercoledì il Bologna e infine sabato il derby di Halloween contro l'Inter. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Gerry Cardinale dedicherà l'agenda settimanale interamente al club rossonero: il patron arriverà già domani sera per assistere alla partita contro l'Udinese e resterà per sette giorni a Milano. Seguirà anche le partite contro il Bologna e contro l'Inter.

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