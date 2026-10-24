Settima dedicata al Milan per Gerry Cardinale: tre partite in programma, l'assemblea dei soci rossoneri e il tema stadio nell'agenda

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan, il cappello di Gerry Cardinale

Cardinale a Milanello con il cappello: "Make Milan Great Again" | VIDEO PM

Settimana importante per il Milan: domani la sfida contro l'Udinese, poi mercoledì il Bologna e infine sabato il derby di Halloween contro l'Inter. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Gerry Cardinale dedicherà l'agenda settimanale interamente al club rossonero: il patron arriverà già domani sera per assistere alla partita contro l'Udinese e resterà per sette giorni a Milano. Seguirà anche le partite contro il Bologna e contro l'Inter.

Gli impegni principali fuori dal campo si concentreranno in una giornata cruciale ovvero giovedì, visto che ci sarà l'assemblea dei soci in cui discutere di tutta l’attualità rossonera. A seguire ci sarà la presentazione del nuovo stadio: Inter e Milan sveleranno i dettagli del nuovo impianto milanese nel pomeriggio presso la sala Viscontea del Castello Sforzesco di Milano.

Cardinale sbarca a Milano per 7 giorni: tre partite e una giornata cruciale

Tutti i segnali di Gerry Cardinale e l'investimento sul mercato

I segnali lanciati in questa stagione da Gerry Cardinale sono stati molteplici: la scelta in prima persona dell'allenatore, la presenza costante a Milanello e la presenza allo stadio per quasi ogni partita di campionato del Milan. A questo si aggiungono gli investimenti importanti in estate sul mercato con arrivi di giocatori top come Ramos, Gila e Moreira.

Le cifre societarie: l'aumento di capitale per il futuro del Diavolo

Come riportato qualche giorno fa sempre da la Rosea, Gerry Cardinale ha effettuato un versamento finalizzato alla campagna trasferimenti, pari a 53 milioni in conto futuro aumento di capitale. Con una lettera del 21 settembre il patron si è impegnato ad assicurare un adeguato sostegno per il futuro prossimo. Ci dovrebbe essere in futuro un’ulteriore iniezione di capitale, probabilmente di importo simile a quella recente. Continua inoltre la ricerca in prima persona di una nuova figura di spicco da inserire nell'organigramma rossonero. Un impatto veramente importante nel nuovo progetto del Diavolo, in attesa di scoprire nuovi dettagli sullo stadio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti