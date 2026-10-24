Cardinale sbarca a Milano per 7 giorni: tre partite e una giornata cruciale

Settima dedicata al Milan per Gerry Cardinale: tre partite in programma, l'assemblea dei soci rossoneri e il tema stadio nell'agenda
Cardinale a Milanello con il cappello: "Make Milan Great Again" | VIDEO PM
Settimana importante per il Milan: domani la sfida contro l'Udinese, poi mercoledì il Bologna e infine sabato il derby di Halloween contro l'Inter. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Gerry Cardinale dedicherà l'agenda settimanale interamente al club rossonero: il patron arriverà già domani sera per assistere alla partita contro l'Udinese e resterà per sette giorni a Milano. Seguirà anche le partite contro il Bologna e contro l'Inter.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
Tutti i segnali di Gerry Cardinale e l'investimento sul mercatoI segnali lanciati in questa stagione da Gerry Cardinale sono stati molteplici: la scelta in prima persona dell'allenatore, la presenza costante a Milanello e la presenza allo stadio per quasi ogni partita di campionato del Milan. A questo si aggiungono gli investimenti importanti in estate sul mercato con arrivi di giocatori top come Ramos, Gila e Moreira.
Le cifre societarie: l'aumento di capitale per il futuro del DiavoloCome riportato qualche giorno fa sempre da la Rosea, Gerry Cardinale ha effettuato un versamento finalizzato alla campagna trasferimenti, pari a 53 milioni in conto futuro aumento di capitale. Con una lettera del 21 settembre il patron si è impegnato ad assicurare un adeguato sostegno per il futuro prossimo. Ci dovrebbe essere in futuro un’ulteriore iniezione di capitale, probabilmente di importo simile a quella recente. Continua inoltre la ricerca in prima persona di una nuova figura di spicco da inserire nell'organigramma rossonero. Un impatto veramente importante nel nuovo progetto del Diavolo, in attesa di scoprire nuovi dettagli sullo stadio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Probabili formazioni
Amorim chiede una reazione immediata e cambia il Milan: la probabile formazione contro l'Udinese
Interviste
Pioli, la magia dello Scudetto con il Milan: "Giroud un campione". E che retroscena su Ibrahimovic
News Calciomercato
Il Milan pianifica tre colpi a gennaio per Amorim: e per la società resta in piedi Krösche
News Calciomercato
Endrick e non solo: il Milan studia il grande colpo in attacco. Ecco i nomi
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti