Duello di mercato col Tottenham: il Milan punta Yuito Suzuki, il jolly per Amorim

Tutte le ultime news su Yuito Suzuki al Milan. Come giocherebbe con Rúben Amorim e l'analisi delle sue statistiche Sofascore in Bundesliga
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Il Milan continua a pensare alle possibili mosse di calciomercato per il futuro: secondo il sito fussball-news.de Milan e Tottenham Hotspur hanno mostrato un forte interesse per Yuito Suzuki, attaccante classe 2001 del Friburgo. Il suo valore di mercato sarebbe di circa 28 milioni di euro, anche se la richiesta del club tedesco potrebbe aggirarsi sui 40/45 milioni di euro, anche se un trasferimento a gennaio sembrerebbe essere molto difficile, se ne potrebbe parlare la prossima estate. L'interesse del Milan sembra essere particolarmente concreto.
Le caratteristiche tecniche di Yuito SuzukiYuito Suzuki è un calciatore prezioso per il Friburgo grazie alla sua versatilità. Il giocatore predilige il piede destro e può giocare come trequartista, seconda punta o esterno. È un calciatore molto pericoloso nello stretto e sa liberarsi bene con il suo dribbling e le sue capacità palla al piede. Sa anche trovare la porta con facilità. Grande visione di gioco e un'ottima capacità di giocare tra le linee e rendersi libero. In più sa giocare anche senza palla e sa pressare i difensori avversari con grande continuità e voglia.
Le statistiche del giapponese in BundesligaEcco i numeri nella Bundesliga 2025-26 (dati dal sito Sofascore):
- Presenze: 25.
- Da titolare: 18.
- Gol: 4.
- Gol attesi (xG): 3.86.
- Tiri totali a partita: 1.5.
- Tiri in porta a partita: 0.6.
- Assist: 2.
- Assist attesi (xA): 2.59.
- Tocchi per partita: 26.1.
- Grandi occasioni create: 2.
- Passaggi accurati a partita: 12.6 (78%).
- Palloni recuperati a partita: 2.9.
- Duelli vinti a partita: 2.3 (38%).
Yuito Suzuki nel Milan di Ruben Amorim: la collocazione tatticaNel Milan di Ruben Amorim potrebbe giocare in vari ruoli:
- Con la difesa a tre potrebbe essere schierato nei due trequartisti dietro la prima punta.
- In un possibile 4-4-2 potrebbe giocare sia da esterno di centrocampo sia come seconda punta.
- Con il 4-2-3-1 potrebbe giocare nei tre dietro la prima punta (che sia a destra, centrale o a sinistra).
Potrebbe essere un jolly tattico molto interessante per il gioco di Amorim, vedremo.
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