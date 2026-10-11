"Make Milan Great Again": il segnale di Cardinale e la ricerca del nuovo dirigente

Gerry Cardinale ieri è tornato in grande stile a Milanello seguendo la conferenza stampa di Ruben Amorim e sfoggiando un cappello con su scritto “Make Milan Great Again”, chiaro riferimento al motto di Donald Trump (Make America Great Again). Come scrive 'Il Corriere dello Sport' Cardinale sta lavorando in prima persona alla ricerca di un profilo nuovo da inserire all’interno dell’organigramma del Milan.

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Il casting per la dirigenza del Milan: i nomi sulla lista di Cardinale

Come scrive il quotidiano c'è in atto un vero e proprio casting tra direttori sportivi e manager: ci sarebbe stato anche un contatto con Mehdi Benatia con addirittura già un incontro con l'ex DS del Marsiglia. Noi di PianetaMilan ripetiamo che, dopo le dovute verifiche, non ci risulta il nome dell'ex difensore della Juventus come possibile opzione per il futuro del Milan.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' altri profili presenti nella lista rossonera sarebbero Boto del Flamengo e Tiago Pinto, attualmente al Bournemouth: entrambi conoscono molto bene Ruben Amorim.

Cardinale, nella giornata di ieri, ha avuto anche un meeting con l'allenatore portoghese e con il CEO rossonero Calvelli. Presente per la prima volta anche il nuovo chief corporate affairs officer James Fontanella-Khan, che prenderà ufficialmente la carica dal prossimo 2 novembre. Oggi Cardinale sarà presente al 'Mapei Stadium' per Sassuolo-Milan.

Da capire quindi quale sarà l'uomo scelto da Cardinale per rinforzare la dirigenza rossonera: al Diavolo potrebbe servire una figura esperta per gestire le prossime sessioni di mercato. In estate è stato Cardinale in prima persona a occuparsi delle trattative, ma il Milan ha fatto fatica specialmente nelle cessioni. Non è un caso che siano arrivati tantissimi prestiti: un profilo esperto potrebbe aiutare i rossoneri sotto questo punto di vista.