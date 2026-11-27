Tantissime notizie sul Milan nel giorno successivo alla vittoria contro l'Olympiacos in Europa League, a partire proprio dai retroscena del match di Atene. Aggiornamenti importanti sulle condizioni di Gonçalo Ramos, uscito dolorante dal 'Karaiskakīs'. Spazio anche al calciomercato in entrata, con novità su Endrick e Bruno Fernandes.

Tutti i retroscena di Olympiacos-Milan

Contro l'Olympiacos, ilsi è imposto pergrazie alle reti di. Ruben Amorim ha cambiato la partita condentro subito Pulisic e Musah e poco dopo Tomori, sostituzioni che hanno permesso ad Hutchinson di spostarsi sulla destra e guidare la rimonta rossonera.

Al momento del gol, Diego Moreira ha fatto il gesto di bussare, si è portato le mani alle orecchie e ha urlato di gioia. Un'esultanza tutt’altro che scandalosa, che però non è piaciuta ad alcuni giocatori greci, probabilmente perché rivolta proprio verso il settore dei tifosi dell'Olympiacos. Amorim ha preso le difese del suo calciatore nel post partita.

Dopo il successo contro l'Olympiacos, il Milan sale al ventesimo posto a quota 6 punti: in base alle passate edizioni servono tra i 3 e i 4 punti per centrare i playoff. Più complessa la corsa diretta alla top 8: stando alla media degli ultimi due anni non basterebbero comunque tre vittorie, ma staremo a vedere.

Mourinho su Endrick

"Non c’è nessun giocatore tra quelli presenti in rosa che non mi piaccia o che non voglia qui. Non voglio nessun acquisto a gennaio, lo dico già da ora che mancano ancora due mesi al mercato. Non voglio che se ne vada nessuno, le porte sono chiuse. Non voglio parlare di mercato e non voglio sentire notizie di mercato".

Interrogato sull'imminente sessione di mercato, Mourinho ha spiegato di non volere alcuna cessione a gennaio:

Nonostante le dichiarazioni del tecnico portoghese, il Milan non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla corsa ad Endrick, forte della partnership siglata nel 2020 con Roc Nation, la società di intrattenimento co-fondata dal rapper Jay-Z che cura gli interessi del brasiliano. Gerry Cardinale ha ottimi rapporti con i vertici dell'agenzia americana. Già l'estate scorsa, il numero uno di RedBird tentò un blitz personale per strapparlo al Real Madrid, incassando il no temporaneo di José Mourinho. Ora la dirigenza rossonera sembra pronta a riaprire questo dossier.

Sfuma Bruno Fernandes?

Come riportato dal 'The Athletic' e da 'Sky Sport UK', ilha attivato la clausola per prolungare il contratto difino alL'opzione, esercitata unilateralmente dal club inglese, modifica lo scenario di mercato anche per il, accostato al centrocampista portoghese nelle ultime settimane. Con il prolungamento dell’accordo in essere,zero la prossima estate.

L'unico modo per arrivare a Bruno Fernandes, ora, è pagare la clausola da 65 milioni di euro presente nell'accordo tra il giocatore e il Manchester United. Vista l'età del portoghese (32 anni), tuttavia, le possibilità che il Milan decida di fare un investimento così importante sono vicine allo zero. Nel nuovo corso inaugurato lo scorso 25 maggio, Gerry Cardinale ha dimostrato di non aver paura di spendere, ma farlo per un calciatore che non potrà essere rivenduto in futuro e che guadagna uno stipendio da top player è troppo.

Milan, le condizioni di Gonçalo Ramos