Come sta Gonçalo Ramos, tutto ciò che non avete visto della partita contro l'Olympiacos, Endrick e Bruno Fernandes: le migliori notizie di oggi sul Milan
Olympiacos-Milan, i tifosi rossoneri sui social pazzi di Cisse e Hutchinson | Video
Tantissime notizie sul Milan nel giorno successivo alla vittoria contro l'Olympiacos in Europa League, a partire proprio dai retroscena del match di Atene. Aggiornamenti importanti sulle condizioni di Gonçalo Ramos, uscito dolorante dal 'Karaiskakīs'. Spazio anche al calciomercato in entrata, con novità su Endrick e Bruno Fernandes.
Tutti i retroscena di Olympiacos-MilanContro l'Olympiacos, il Milan si è imposto per 4-2 grazie alle reti di Hutchinson, Cisse, Pulisic e Moreira. Ruben Amorim ha cambiato la partita con tre cambi: dentro subito Pulisic e Musah e poco dopo Tomori, sostituzioni che hanno permesso ad Hutchinson di spostarsi sulla destra e guidare la rimonta rossonera.
Al momento del gol, Diego Moreira ha fatto il gesto di bussare, si è portato le mani alle orecchie e ha urlato di gioia. Un'esultanza tutt’altro che scandalosa, che però non è piaciuta ad alcuni giocatori greci, probabilmente perché rivolta proprio verso il settore dei tifosi dell'Olympiacos. Amorim ha preso le difese del suo calciatore nel post partita.
Dopo il successo contro l'Olympiacos, il Milan sale al ventesimo posto a quota 6 punti: in base alle passate edizioni servono tra i 3 e i 4 punti per centrare i playoff. Più complessa la corsa diretta alla top 8: stando alla media degli ultimi due anni non basterebbero comunque tre vittorie, ma staremo a vedere.
Mourinho su EndrickInterrogato sull'imminente sessione di mercato, Mourinho ha spiegato di non volere alcuna cessione a gennaio:
"Non c’è nessun giocatore tra quelli presenti in rosa che non mi piaccia o che non voglia qui. Non voglio nessun acquisto a gennaio, lo dico già da ora che mancano ancora due mesi al mercato. Non voglio che se ne vada nessuno, le porte sono chiuse. Non voglio parlare di mercato e non voglio sentire notizie di mercato".
Nonostante le dichiarazioni del tecnico portoghese, il Milan non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla corsa ad Endrick, forte della partnership siglata nel 2020 con Roc Nation, la società di intrattenimento co-fondata dal rapper Jay-Z che cura gli interessi del brasiliano. Gerry Cardinale ha ottimi rapporti con i vertici dell'agenzia americana. Già l'estate scorsa, il numero uno di RedBird tentò un blitz personale per strapparlo al Real Madrid, incassando il no temporaneo di José Mourinho. Ora la dirigenza rossonera sembra pronta a riaprire questo dossier.
Sfuma Bruno Fernandes?Come riportato dal 'The Athletic' e da 'Sky Sport UK', il Manchester United ha attivato la clausola per prolungare il contratto di Bruno Fernandes fino al 30 giugno 2028. L'opzione, esercitata unilateralmente dal club inglese, modifica lo scenario di mercato anche per il Milan, accostato al centrocampista portoghese nelle ultime settimane. Con il prolungamento dell’accordo in essere, sfuma l'ipotesi di un arrivo a parametro zero la prossima estate.
L'unico modo per arrivare a Bruno Fernandes, ora, è pagare la clausola da 65 milioni di euro presente nell'accordo tra il giocatore e il Manchester United. Vista l'età del portoghese (32 anni), tuttavia, le possibilità che il Milan decida di fare un investimento così importante sono vicine allo zero. Nel nuovo corso inaugurato lo scorso 25 maggio, Gerry Cardinale ha dimostrato di non aver paura di spendere, ma farlo per un calciatore che non potrà essere rivenduto in futuro e che guadagna uno stipendio da top player è troppo.
Milan, le condizioni di Gonçalo RamosGonçalo Ramos è uscito a fine primo tempo contro l'Olympiacos dopo una botta subita alla tibia in uno scontro con Lorenzo Pirola. Secondo quanto raccolto da PianetaMilan non c'è grande preoccupazione per le condizioni dell'attaccante portoghese, già migliorate rispetto a ieri sera: le prime indicazioni sono positive e verrà monitorato nelle prossime ore. Potrebbe quindi essere regolarmente a disposizione per Cagliari-Milan.
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