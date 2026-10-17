Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' il bilancio del Milan per la stagione 2025-26 si è chiuso con una perdita di 24 milioni, dopo tre utili di fila. Secondo la rosea dovrebbe chiudere in rosso anche l’esercizio 2026-27, a causa della perdurante assenza dalla Champions. Nonostante questo Gerry Cardinale ha effettuato un versamento finalizzato alla campagna trasferimenti, pari a 53 milioni in conto futuro aumento di capitale. Non solo: con una lettera del 21 settembre si è impegnato ad assicurare un adeguato sostegno per il futuro prossimo e ci dovrebbe essere in futuro un’ulteriore iniezione, probabilmente di importo simile.

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Ricavi e costi del club: l'impatto dell'assenza dalla Champions League

Senza gli introiti delle coppe, i ricavi sono crollati da 411 a 357 milioni. C'è stata una riduzione importante dei costi (da 479 a 464 milioni): Thiaw (30), Theo Hernandez (22) e Jimenez (15).

Il dettaglio dei conti rossoneri evidenzia forti oscillazioni nelle singole voci:

Diritti TV e Botteghino: Giù, in particolare, i diritti tv (da 154 a 92) e il botteghino (da 70 a 57).

Giù, in particolare, i diritti tv (da 154 a 92) e il botteghino (da 70 a 57). Sponsorizzazioni e Indennizzi: Sono cresciute le sponsorizzazioni (da 91 a 111, con Emirates a quota 30 milioni) ed è arrivato l’indennizzo di 22 milioni per la transazione con Img.

Sono cresciute le sponsorizzazioni (da 91 a 111, con Emirates a quota 30 milioni) ed è arrivato l’indennizzo di 22 milioni per la transazione con Img. Debito e Factoring: Il patrimonio netto resta alto (176 milioni), ma il Milan è stato costretto a ricorrere maggiormente al factoring (anticipazione di crediti). L’indebitamento finanziario netto è aumentato da 93 a 145 milioni.

L'evoluzione del costo della rosa e l'investimento di RedBird

Anche il costo della rosa è cresciuto in questi anni: nel 2022-23 gli stipendi pesavano 149 milioni di euro e gli ammortamenti dei “cartellini”. Nel 2025-26 si è chiuso a 146 e 95 milioni di euro. La stima per il 2026-27 è di circa 150 milioni per gli stipendi e di 125 milioni per gli ammortamenti., anche perché è in arrivo il progetto nuovo stadio San Siro, fondamentale sia per il Milan sia per l'Inter.