Già a quota 2 gol e 5 assist in stagione, Zachary Athekame sta attirando l'attenzione di tutto il mondo da quando si è trasferito all'Olympique Lione. Nell'ultima giornata contro il Nizza, il laterale svizzero di proprietà del Milan si è guadagnato il premio di MVP del match, ma anche un pesantissimo paragone con David Beckham, che in Francia ha giocato 10 partite con la maglia del Paris Saint-Germain.

'L'Équipe' paragona Athekame a Beckham

Le voci sul rientro anticipato

"Al momento Zachary Athekame è il miglior giocatore dell'Olympique Lione. E probabilmente è tra i primi tre terzini destri della Ligue 1. Brutale superiorità fisica nei duelli sul lato destro, oltre a una grande proiezione offensiva. A questo livello il Milan lo riprende a gennaio".

si legge sulle pagine de, il più prestigioso quotidiano sportivo francese. A far scattare il paragone è stato l'assist realizzato contro il Nizza: una pennellata dalla fascia destra per il colpo di testa di Tanner Tessman. Chiaramente, ma per scomodare il campione inglese significa che il classe 2005 sta davvero lasciano il segno in Ligue 1., corrispondente di 'DiarioAS' e 'laSER' a Parigi, ha aperto al possibile ritorno dial. Questo il contenuto dell'ultimo post pubblicato sul proprio account X:

Un'indiscrezione confermata anche da 'SportMediaset', che spiega come lo svizzero potrebbe diventare l'alternativa ideale a Chukwueze sulla corsia destra.

Cosa dice il contratto

Ceduto in estate con la formula delalper trovare spazio,Non essendoci una clausola di richiamo immediato, i rossoneri dovrebbero prima negoziare con il club francese. Un’operazione che richiederebbe il, ma che potrebbe essere favorita dalla volontà dello stesso terzino svizzero, che ha già espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia rossonera.