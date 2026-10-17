Ceduto al Lione in prestito secco durante la sessione estiva di calciomercato, al termine della stagione Zachary Athekame farà ritorno al Milan. Sotto la guida di Paulo Fonseca, il laterale svizzero ha già raggiunto quota 2 gol e 2 assist, affermandosi come uno dei migliori giovani della Ligue 1 2026/2027. A questi numeri bisogna aggiungere altri 2 assist, realizzati in Nations League con la Svizzera.

Milan, le parole di Borghi su Athekame

"È cresciuto tanto. Quando il Milan lo ha preso non mi aspettavo che in Italia potesse fare chissà che cosa. In realtà ha fatto una buona prima stagione, segnando anche qualche gol importante. Quest’anno il Milan ha deciso di mandarlo in prestito e al Lione, dove sta facendo altrettanto bene. Sta andando anche al di là di quella che era la mia considerazione del suo valore assoluto. È un giocatore giovane".

Come giocherebbe Athekame nel Milan di Amorim

E se il Milan gioca a quattro?

Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, il giornalista e telecronistaha parlato così della crescita di, il classe 2005 giocherebbe come esterno a tutta fascia, proprio come successo la scorsa stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il nodo resta legato alla concorrenza, cone Moreira che possono ricoprire lo stesso ruolo dell'ex Young Boys. Se però il belga dovesse essere definitivamente spostato sulla trequarti,si giocherebbe il posto soltanto con il nigeriano, offrendo al tecnico una soluzione diversa da sfruttare in base alle caratteristiche degli avversari.Nelle recenti uscite ilha abbandonato la difesa a tre per schierarsi con una. In questo scenario,potrebbe essere ilperfetto per, che fino ad ora ha adattatoin quella posizione. Resta da capire, soprattutto, quale percorso il tecnico portoghese vedrà per il classe 2005. Nei suoi primi mesi sulla panchina rossonera, l'ex allenatore del Manchester United sta cambiando la posizione di alcuni giocatori (vedi Moreira, Chukwueze, Gila e Saelemaekers): la parola d'ordine è duttilità.