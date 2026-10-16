Milan, quali sono i tre problemi dei rossoneri? Il pensiero di Gazzetta | Video

Con la vittoria clamorosa avvenuta nella serata di mercoledì allo stadio Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini (da 3-1 a 3-4), il Real Madrid, allenato da Mourinho, ha vinto la sua quattordicesima gara su quindici contro squadre italiane. L'unica eccezione in questo clamoroso bottino è stato proprio il Milan di Paulo Fonseca.

Milan, unica squadra italiana a fermare il Real Madrid

Il lontano 5 novembre del 2024, il. Una serata davvero indimenticabile per i rossoneri, che hanno festeggiato grazie alle reti di, ora in Arabia dopo l'avventura al

Prima di questa partita, il real aveva conquistato ben 10 vittorie consecutive in Champions contro le squadre italiane. Dopo la sconfitta subita contro il Milan, i blancos hanno ripreso ad imporsi, battendo Atalanta, Juventus, Inter e Roma. Prendendo in considerazione anche la Supercoppa UEFA vinta contro l'Atalanta, il bilancio sale proprio a 14 vittorie su 15 incontri.