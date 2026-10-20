Tantissime notizie sul Milan in questo martedì di metà ottobre. In primo piano il calciomercato, con due attaccanti accostati insistentemente al Diavolo in vista del mercato di gennaio. Spazio anche al campo: Ruben Amorim è pronto a cambiare diversi uomini in vista del match di Europa League contro il Bournemouth. Nel frattempo, la nostra redazione ha anticipato in esclusiva la data della presentazione ufficiale del nuovo San Siro.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Svelata la data della presentazione ufficiale del nuovo San Siro

Nelle ultime settimane vi abbiamo detto che entro fine ottobreavrebbero presentato idel nuovo San Siro: ora possiamo confermarvelo. Dopo anni di attesa, è finalmente stata resa nota lain cui i due club sveleranno al mondo quale aspetto avrà il futuro stadio.

Come appreso dalla nostra redazione, giovedì 29 ottobre Milan e Inter presenteranno il render ufficiale del nuovo San Siro realizzato dagli studi Foster + Partners e Manica. L'appuntamento è fissato alle ore 16:30 in una location iconica della città: il Castello Sforzesco. Gli inviati di PianetaMilan saranno sul posto per raccontarvi in diretta tutti i dettagli del progetto.

Calciomercato Milan, le voci su Gyökeres

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, la dirigenza rossonera avrebbe avviato i primi colloqui esplorativi per valutare la fattibilità dell'operazione legata a. L'attaccante svedese, attualmente in forza all'dopo il suo trasferimento dallo Sporting Lisbona nell'estate del 2025, starebbe spingendo per una cessione a titolo definitivo già nella finestra invernale a causa del minutaggio ridotto e dell'assenza di centralità nel progetto tecnico di Mikel Arteta.

La concorrenza resta elevata: sulle tracce della punta svedese c'è da tempo anche l'Atlético Madrid di Diego Simeone, oltre ad alcuni interessamenti concreti in Bundesliga e la Juventus in Serie A.

Tresoldi primo obiettivo del mercato di gennaio

Come appreso dalla redazione di PianetaMilan, Tresoldi Il proprietariosi sta muovendo in prima persona per portare a termine l'operazione, con la richiesta del Club Brugge si aggira intorno ai

A fare la differenza potrebbe essere proprio la fede rossonera del ragazzo, oltre ai rapporti del Milan con l'agenzia '11WINS', che oltre agli interessi di Tresoldi cura anche quelli di David Odogu.

La probabile formazione contro il Bournemouth

, alle, al 'Vitality Stadium' si giocherà, match valido per la terza giornata della League Phase dell'. Per questo delicato incrocio in Inghilterra, le ultime indiscrezioni provenienti da Milanello svelano una chiara intenzione del tecnico rossonero:ha intenzione ricorrere a un profondo e ragionato turnover nella formazione titolare, ricalcando la strategia già vista nel rotondo successo per 4-0 ottenuto in casa del RB Salisburgo.

Questa la probabile formazione del Milan contro il Bournemouth:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. A disposizione: Torriani, Gila, Vladimirov, Diawara, Estupiñán, Chukwueze, Comotto, Modrić, Moreira, Rabiot, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.