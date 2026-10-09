Milan e Inter, piano San Siro 2.0: ecco quanti milioni incasseranno i due club ogni anno

Bartesaghi: "Chi mi ha impressionato di più? Gila. Amorim grande allenatore, sul ruolo ..." | PM Video

Milan e Inter continuano il loro percorso verso la costruzione del nuovo stadio San Siro. 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sui costi e i possibili ricavi del nuovo impianto milanese.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La cronologia dei lavori e il piano dei costi

Dovrà essere disposta la demolizione e ricostruzione del tunnel Patroclo, che costerà poco meno di 60 milioni .

. La gestione del cantiere costerà circa 15 milioni.

6 milioni serviranno per i soli lavori di collaudo del San Siro 2.0 .

. Poi, dopo l’inaugurazione, arriveranno le ruspe per demolire il vecchio stadio (circa 115 milioni di euro).

Altri 371 milioni di euro previsti per la riqualificazione.

Il costo totale dei piani è pari aper il nuovo stadio da 71.500 posti, le opere che lo circonderanno e tutte le spese amministrative e burocratiche. Il primo vero esborso è stato effettuato lo scorso novembre con l'acquisto dell'attuale Meazza per 175 milioni di euro.Il grosso dei lavori inizierà nell’estate 2027 con l'obiettivo di inaugurare il nuovo impianto nell'estate del 2031.

L’obiettivo, messo nero su bianco da Inter e Milan, è che tutto sia finito nel 2036, per un investimento complessivo di 2,3 miliardi di euro.

I ricavi stimati e il confronto con le big europee

Il piano dei due club è molto semplice: come scrive 'La Gazzetta dello Sport' le due milanesi puntano forte sullo stadio per

Le stime definitive arriveranno con il nuovo Piano di Fattibilità Economica, atteso nei primi mesi del 2027. Negli ultimi documenti depositati, si parlava di circa 120 milioni annui aggregati, di cui circa 80 come ricavi incrementali per lo stadio e 40 dalle altre attività commerciali: di fatto 60 milioni per club.

Questo per cercare di chiudere il gap con le big europee: il nuovo Bernabeu ha fatto schizzare i ricavi del Real Madrid a 222 milioni, sopra i 183 milioni dell’Arsenal, i 175 del Psg e i 150 di Barcellona e Tottenham, solo per fare alcuni esempi importanti.

Per il Milan e l'Inter resta forse il passo più importante degli ultimi anni: con l'impianto nuovo si potranno spendere altre cifre anche sul mercato visto l'aumento dei ricavi. In questo modo si potrebbe scavare un solco con le rivali in Italia e cercare di migliorare anche in Europa.