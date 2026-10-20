Nelle ultime settimane vi abbiamo detto che entro fine ottobre Milan e Inter avrebbero presentato i render ufficiali del nuovo San Siro: ora possiamo confermarvelo. Dopo anni di attesa, è finalmente stata resa nota la data in cui i due club sveleranno al mondo quale aspetto avrà il futuro stadio.

Nuovo San Siro, spunta la data della presentazione | PianetaMilan

I dettagli del nuovo stadio di Milan e Inter

L'iter autorizzativo tra Comune e Regione

Missione EURO 2032

Come appreso dalla nostra redazione,realizzato dagli studi Foster + Partners e Manica. L'appuntamento è fissato alle ore 16:30 in una location iconica della città: il. Gli inviati disaranno sul posto per raccontarvi in diretta tutti i dettagli del progetto.Lo stadio potrà ospitare 71.500 spettatori, con oltre 13mila posti premium. La relazione di fattibilità depositata da Milan e Inter al comune di Milano stima il valore nuovo San Siro inL’area diventerà polifunzionale, con unae l’inserimento di funzioni commerciali, aree verdi e gallerie. Il vecchio Meazza verrà(come è già successo alla biglietteria sud): dovrebbe essere conservati soltantocuore pulsante del tifo rossonero.Il 16 marzo 2026 San Siro S.p.A. ha presentato laal Comune, che pochi giorni più tardi ha avviato laOttenuta l’approvazione del VAS, la pratica passerà alla Regione Lombardia per la Valutazione dell’Impatto Ambientale e la Conferenza di servizi decisoria. L'obiettivo dichiarato èL’appuntamento da non fallire è: la Figc ha inserito ilsarà nella lista degli stadi italiani eleggibili per il torneo. In questo modo, i lavori potranno beneficiare di undelle infrastrutture studiato per il campionato europeo che si giocherà tra Italia e Turchia.