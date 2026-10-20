Ecco la data ufficiale della presentazione del nuovo San Siro: quando, dove e cosa prevede il progetto studiato da Milan e Inter
News Milan - Nuovo San Siro, Sala: "Bisogna rispettare le regole"
Nelle ultime settimane vi abbiamo detto che entro fine ottobre Milan e Inter avrebbero presentato i render ufficiali del nuovo San Siro: ora possiamo confermarvelo. Dopo anni di attesa, è finalmente stata resa nota la data in cui i due club sveleranno al mondo quale aspetto avrà il futuro stadio.
Nuovo San Siro, spunta la data della presentazione | PianetaMilanCome appreso dalla nostra redazione, giovedì 29 ottobre Milan e Inter presenteranno il render ufficiale del nuovo San Siro realizzato dagli studi Foster + Partners e Manica. L'appuntamento è fissato alle ore 16:30 in una location iconica della città: il Castello Sforzesco. Gli inviati di PianetaMilan saranno sul posto per raccontarvi in diretta tutti i dettagli del progetto.
I dettagli del nuovo stadio di Milan e InterLo stadio potrà ospitare 71.500 spettatori, con oltre 13mila posti premium. La relazione di fattibilità depositata da Milan e Inter al comune di Milano stima il valore nuovo San Siro in 2,149 miliardi di euro. L’area diventerà polifunzionale, con una ristrutturazione totale e l’inserimento di funzioni commerciali, aree verdi e gallerie. Il vecchio Meazza verrà parzialmente demolito (come è già successo alla biglietteria sud): dovrebbe essere conservati soltanto una torre e parte del secondo anello blu, cuore pulsante del tifo rossonero.
L'iter autorizzativo tra Comune e RegioneIl 16 marzo 2026 San Siro S.p.A. ha presentato la proposta del Piano Attuativo al Comune, che pochi giorni più tardi ha avviato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Ottenuta l’approvazione del VAS, la pratica passerà alla Regione Lombardia per la Valutazione dell’Impatto Ambientale e la Conferenza di servizi decisoria. L'obiettivo dichiarato è chiudere la fase autorizzativa entro l'estate 2027 e iniziare i lavori entro fine anno.
Missione EURO 2032L’appuntamento da non fallire è Euro 2032: la Figc ha inserito il nuovo San Siro sarà nella lista degli stadi italiani eleggibili per il torneo. In questo modo, i lavori potranno beneficiare di un programma di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture studiato per il campionato europeo che si giocherà tra Italia e Turchia.
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