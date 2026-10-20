Antonio Cassano torna a far discutere e questa volta nel suo mirino ci è finito Alphadjo Cisse, trequartista classe 2006 che si sta mettendo in mostra con il Milan in questo inizio di campionato. Intervenuto a 'Viva El Futbol', l'ex fantasista si è mostrato perplesso sulle potenzialità del numero 80 rossonero.

Il percorso di Cisse

Cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona, nell'estate del 2025si trasferisce in prestito al. Sotto la guida di Vincenzo Aquilani, il trequartista classe 2006 colleziona, prima dell'infortunio alla coscia rimediato a febbraio che ha chiuso in anticipo la sua stagione.

In appena sei mesi, dunque, Cisse è riuscito a convincere il Milan a versare 8 milioni di euro nelle casse dell'Hellas Verona per acquistare il suo cartellino. Un investimento già ampiamente ripagato dalle 5 reti realizzate nelle prime 8 uscite stagionali tra campionato ed Europa League.

Milan, le parole di Cassano su Cisse

"Cisse non lo vedo come mezza punta di sinistra, può dare un ricambio, ma il Milan è abituato a ben altro. Non lo voglio criticare, sta facendo bene, ma in futuro penso possa essere una plusvalenza per il Milan. Non penso che questo ragazzo possa arrivare ai livelli dei vari Musiala, Yamal. Non è assolutamente un titolare del Milan. Il Milan per vincere deve prendere i campioni, io non penso possa arrivare ad esserlo. Il Milan deve prendere altro: se vuole vincere, secondo me, non c’entra niente".

I numeri di Cisse e la strategia del Milan per il rinnovo