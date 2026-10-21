In vista di Bournemouth-Milan, sfida di Europa League, vediamo assieme quali possono essere le probabili formazioni dei due allenatori
Verso Bournemouth-Milan: torello sotto l'acquazzone. Assente Chukwueze | PM Video
Dopo la vittoria contro l'Atalanta in campionato, il Milan si prepara a scendere nuovamente in campo in Europa League per affrontare il Bournemouth di Marco Rose al Vitality Stadium. I rossoneri però, arrivano all'incontro con numerose pedine mancanti: oltre a Gabbia e Saelemaekers, Amorim dovrà fare a meno di Chukwueze e Ramos.
Milan, verso la sfida con il BournemouthIn Europa League, la squadra inglese ha iniziato il proprio cammino in modo molto positivo grazie a due vittorie: quella in trasferta contro il Real Sociedad e poi quella contro lo Sturm Graz. Punti importanti per la squadra di Rose che, però, in Premier League sta arraccando particolarmente.
Molto meglio, invece, il Milan di Amorim, che nonostante un avvio turbolento si trova al quarto posto in campionato con 4 vittorie e 3 pareggi, fermo a quota 15 punti in classifica rimanendo ancora imbattuto. In Europa League, invece, i rossoneri hanno perso subito alla prima giornata contro il Benfica, per poi rifarsi la scorsa settimana contro il Salisburgo, vincendo con un netto 4-0. Ma quali possono essere le probabili scelte dei due allenatori?
Probabile formazione BournemouthPer affrontare i rossoneri, la squadra inglese dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2. Tra i pali è atteso Petrović, con Smith e Soler sulle corsie difensive mentre, al centro, troviamo Silva e Diakité. A centrocampo Tavernier dovrebbe occupare una posizione sulla fascia, con Cook e Adams in mezzo e Doak sull'altra corsia.In attacco, spazio a Rodriguez ed Evanilson.
BOURNEMOUTH (4-4-2): Petrovic; Smith, Silva, Diakité, Soler; Tavernier, Cook, Adams, Doak; Rodriguez, Evanilson. All.: Rose.
Probabile formazione MilanAmorim invece dovrebbe rispondere con il solito 4-2-3-1, schierando Maignan tra i pali e una difesa composta da Tomori, Gila, Pavlovic e Bartesaghi. C'è però un ballottaggio tra Gila e De Winter per una maglia da titolare. In mediana dovrebbero essere presenti Rabiot e Jashari, mentre Hutchinson, loftus-Cheek e Cisse potrebbero agire alle spalle di Camarda, candidato ad una maglia da titolare, complice anche l'assenza di Goncalo Ramos.
MILAN (4-2-3-1): Maignan, Tomori, Gila, Pavlovic, Bartesaghi, Rabiot, Jashari, Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse, Camarda
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