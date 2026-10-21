In vista di Bournemouth-Milan, sfida di Europa League, vediamo assieme quali possono essere le probabili formazioni dei due allenatori

Alessia Scataglini
- Milano
Verso Bournemouth-Milan: torello sotto l'acquazzone. Assente Chukwueze | PM Video

Verso Bournemouth-Milan: torello sotto l'acquazzone. Assente Chukwueze | PM Video

Dopo la vittoria contro l'Atalanta in campionato, il Milan si prepara a scendere nuovamente in campo in Europa League per affrontare il Bournemouth di Marco Rose al Vitality Stadium. I rossoneri però, arrivano all'incontro con numerose pedine mancanti: oltre a Gabbia e Saelemaekers, Amorim dovrà fare a meno di Chukwueze e Ramos.

Milan, verso la sfida con il Bournemouth

In Europa League, la squadra inglese ha iniziato il proprio cammino in modo molto positivo grazie a due vittorie: quella in trasferta contro il Real Sociedad e poi quella contro lo Sturm Graz. Punti importanti per la squadra di Rose che, però, in Premier League sta arraccando particolarmente.
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Molto meglio, invece, il Milan di Amorim, che nonostante un avvio turbolento si trova al quarto posto in campionato con 4 vittorie e 3 pareggi, fermo a quota 15 punti in classifica rimanendo ancora imbattuto. In Europa League, invece, i rossoneri hanno perso subito alla prima giornata contro il Benfica, per poi rifarsi la scorsa settimana contro il Salisburgo, vincendo con un netto 4-0. Ma quali possono essere le probabili scelte dei due allenatori?

Probabile formazione Bournemouth

Per affrontare i rossoneri, la squadra inglese dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2. Tra i pali è atteso Petrović, con Smith e Soler sulle corsie difensive mentre, al centro, troviamo Silva e Diakité. A centrocampo Tavernier dovrebbe occupare una posizione sulla fascia, con Cook e Adams in mezzo e Doak sull'altra corsia.In attacco, spazio a Rodriguez ed Evanilson.

BOURNEMOUTH (4-4-2): Petrovic; Smith, Silva, Diakité, Soler; Tavernier, Cook, Adams, Doak; Rodriguez, Evanilson. All.: Rose.

Probabile formazione Milan

Amorim invece dovrebbe rispondere con il solito 4-2-3-1, schierando Maignan tra i pali e una difesa composta da Tomori, Gila, Pavlovic e Bartesaghi. C'è però un ballottaggio tra Gila e De Winter per una maglia da titolare. In mediana dovrebbero essere presenti Rabiot e Jashari, mentre Hutchinson, loftus-Cheek e Cisse potrebbero agire alle spalle di Camarda, candidato ad una maglia da titolare, complice anche l'assenza di Goncalo Ramos.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Tomori, Gila, Pavlovic, Bartesaghi, Rabiot, Jashari, Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse, Camarda

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