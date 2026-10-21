Dove vedere Bournemouth-Milan in TV: i dubbi di formazione di Amorim, arbitro e precedenti

Quasi tutto pronto per il match di Europa League tra Milan e Bournemouth (in programma domani presso il Vitality Stadium dalle 21:00). Il tecnico Ruben Amorim deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, tra infortuni dell'ultimo secondo e possibili rotazioni in vista delle partite di campionato. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

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Formazioni e ballottaggi

QUI MILAN

Possibili cambi per il Milan di Amorim rispetto alla vittoria in campionato contro l'Atalanta: in difesa spazio per Tomori e possibile turno di riposo per Gila.

Potrebbe riposare anche Modric a centrocampo, mentre sembra davvero insostituibile Rabiot.

Gonçalo Ramos e Chukwueze non ci saranno per infortunio: probabile Camarda in attacco come prima punta e Hutchinson a destra.

A completare l'attacco Loftus-Cheek e Cisse con Bartesaghi schierato a sinistra.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. Allenatore: Amorim.

QUI BOURNEMOUTH

Il Bournemouth di Marco Rose dovrebbe confermare il 4-2-3-1, ma ci potrebbe essere qualche cambio rispetto alla vittoria contro il Sunderland.

Conferme in difesa con Silva e Hill da centrali, Truffert a sinistra e Smith a destra.

A centrocampo spazio ad Adams e Christie.

Prima punta Evanilson con a supporto un terzetto molto interessante formato da Kluivert, Gannon-Doak e Tavernier.

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Tavernier, Kluivert, Gannon-Doak; Evanilson. Allenatore: Rose.

INFORTUNATI E SQUALIFICATI

Infortunati: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Gonçalo Ramos.

Squalificati: F. Terracciano.

Bournemouth

Infortunati: Araujo, Kroupi, Scott.

Squalificati: nessuno.

L'arbitro di Bournemouth-Milan

I precedenti della partita

Dove vedere Bournemouth-Milan in diretta tv e streaming

La partita tra Bournemouth e Milan, valida per la 3ª giornata di Europa League e in programma giovedì 22 ottobre alle 21:00 presso il 'Vitality Stadium', sarà trasmessa in esclusiva da 'Sky Sport' .

. Gli abbonati potranno seguire il match sul canale Sky Sport Uno e sul canale Sky Sport 252 .

e sul canale . La sfida sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma 'Sky Go' e su 'NOW'.

La sfida sarà diretta dall'arbitro greco Vassilis Fotias. Gli assistenti saranno i connazionali Meintanas e Papadakis mentre il quarto uomo sarà Alexandros Tsakalidis, sempre di nazionalità greca. Al VAR ci saranno Dennis Higler, olandese e l'austriaco Alan Kijas come AVAR. Non ci sono precedenti con Milan e Bournemouth.L'unico precedente complessivo tra le due squadre è un'amichevole giocata al Vitality Stadium il 3 settembre 2016, vinta dal Milan per 2-1 grazie ai gol di Suso e M'Baye Niang. Ai tempi del Manchester United, Amorim ha già affrontato la squadra inglese: 2 pareggi e una netta sconfitta per 3-0.