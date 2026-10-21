Gonçalo Ramos si ferma: infortunio al polpaccio. Tegola per Amorim: i dettagli

Giornata nera per il Milan: dopo la notizia dell'infortunio all'anca di Chukwueze, si ferma anche Gonçalo Ramos. Come raccontato dal giornalista Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport, il portoghese si è fatto male questa mattina a Milanello e ha riportato un sovraccarico muscolare al polpaccio. L'attaccante ha già lasciato il centro sportivo rossonero e domani verrà sottoposto agli esami strumentali di rito: non sarà convocato per la partita di Europa League contro il Bournemouth. Una tegola immane per Ruben Amorim nella speranza che non sia un problema grave. All'allenatore portoghese mancano quindi Chukwueze e i lungodegenti Gabbia e Saelemaekers.

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Attacco nei guai: scocca l'ora di Francesco Camarda

Il prossimo calendario del Milan fino alla pausa di novembre

AFC Bournemouth vs Milan (Europa League) il 22/10 alle 21:00

Udinese vs Milan (Serie A) il 25/10 alle 20:45

Milan vs Bologna (Serie A) il 28/10 alle 18:30

Milan vs Inter (Serie A) il 31/10 alle 20:45

Milan vs Ferencváros (Europa League) il 05/11 alle 18:45

Genoa vs Milan (Serie A) il 08/11 alle 15:00

Le scelte tattiche di Amorim: cambiano le fasce rossonere

In Europa League si candida per una maglia da titolare, mentre domani capiremo meglio quali potrebbero essere i tempi di recupero di Gonçalo Ramos. Opportunità importante per Francesco Camarda sicuramente: il giovane classe 2008 dovrà salire di livello, specialmente se l'infortunio di Ramos lo dovesse costringere fuori dal campo per un po'.Discorso uguale per Hutchinson: con l'infortunio all'anca di Chukwueze, l'inglese potrebbe trovare più spazio come esterno di centrocampo a destra, magari alle spalle diin quel ruolo e in quella posizione, con a sinistra Estupinan e Bartesaghi. Vedremo i prossimi aggiornamenti sugli infortuni di Ramos e Chukwueze.