Il bomber portoghese analizza il successo di San Siro: la gioia per il rigore, il blackout nel finale e la capacità di soffrire del gruppo di Rúben Amorim
Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
L'attaccante rossonero Gonçalo Ramos ha parlato ai microfoni di Milan TV nel post-partita di Milan-Atalanta, sfida valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie A. Il match, disputatosi ieri pomeriggio sul prato dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, si è concluso con il punteggio di 3-2 in favore del Diavolo, un risultato sbloccato proprio da un calcio di rigore trasformato dal bomber portoghese al 24' del primo tempo.
Gonçalo Ramos a Milan TV: "Conta solo vincere, non il gol personale"Il centravanti lusitano ha voluto mettere subito in chiaro la sua filosofia di gioco, anteponendo gli obiettivi collettivi del gruppo di Rúben Amorim alle gioie prettamente personali sotto porta.
"È sicuramente molto importante segnare per un attaccante, ma è ancora più importante vincere e aiutare la squadra a portare a casa i tre punti. Conta molto di più questo aspetto che segnare tanto per farlo".
Il blackout nel finale e l'analisi del numero 9 del MilanRamos ha poi analizzato con grande lucidità la flessione accusata dai rossoneri nell'ultima frazione di gioco, un calo che ha permesso all'Atalanta di rifarsi sotto pericolosamente nel punteggio.
Le parole del portoghese sui punti chiave da migliorare a Milanello:
- Gestione del ritmo: la squadra ha perso parzialmente il controllo della gara nell'ultima mezz'ora, permettendo agli avversari di esprimere la loro qualità.
- Capacità di soffrire: nei minuti finali è emerso lo spirito del gruppo, capace di difendere compatto per proteggere il risultato positivo.
- Controllo del pallone: negli ultimi 20 minuti il Milan avrebbe dovuto mantenere il possesso palla con la stessa calma mostrata nella prima ora di gioco.
"Dobbiamo lavorare e migliorare su questo specifico aspetto, e di sicuro faremo meglio nelle prossime uscite", ha promesso con fermezza il numero 9 milanista.
I numeri stagionali di Gonçalo Ramos tra Serie A ed EuropaLa partita del bomber rossonero è stata un vero e proprio ottovolante di emozioni. Ramos, infatti, ha anche fallito un secondo penalty nel corso del match, neutralizzato in calcio d'angolo dal portiere orobico Marco Carnesecchi qualche istante prima che Mario Gila trovasse il colpo di testa vincente per il momentaneo terzo gol del Milan.
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