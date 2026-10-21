Problema all'anca per Chukwueze: il Milan valuta il calciomercato di gennaio. Prende quota l'ipotesi del ritorno anticipato di Zachary Athekame dal Lione?
Verso Bournemouth-Milan: torello sotto l'acquazzone. Assente Chukwueze | PM Video
Giornata di vigilia per il Milan: domani i rossoneri giocheranno in Europa League contro il Bournemouth, per la gara valida per la terza giornata della fase campionato della competizione. Il Milan si trova a tre punti dopo la sconfitta contro il Benfica e la vittoria contro il Salisburgo. Amorim e Loftus-Cheek parleranno in serata in conferenza stampa, mentre è in corso l'allenamento a Milanello.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
Infortunio Chukwueze: tegola all'anca e tempi lunghiCome certificato dall'inviato di PianetaMilan Stefano Bressi, è assente l'esterno rossonero Samuel Chukwueze. Il nigeriano ha un dolore all’anca sinistra subito dopo Milan-Atalanta. Il classe 1999 non sarà convocato per la sfida di Europa League di domani sera. Nelle prossime ore è prevista una visita specialistica per un problema che potrebbe essere abbastanza lungo. Aspettiamo quindi i prossimi aggiornamenti, ma per il Diavolo potrebbe essere un'altra assenza importante: Amorim deve fare già a meno di Saelemaekers per diversi mesi in quelle zone del campo e al momento c'è solo Moreira che può giocare in quel ruolo.
Calciomercato Milan: l'idea Athekame a gennaioSe non ci dovessero essere notizie positive, i rossoneri potrebbero pensare anche a un intervento sul mercato a gennaio. In queste ultime ore si sta parlando sempre più con forza del possibile ritorno di Zachary Athekame che al momento sta brillando con la maglia del Lione: potrebbe essere una soluzione rapida e poco costosa a livello economico, anche se servirebbe trovare un accordo con il club francese, visto che il prestito dello svizzero è valido fino a fine stagione. Vedremo. Tutto dipenderà dal tipo di infortunio di Chukwueze.
Il report da Milanello: gli assenti e i presenti alla seduta
- Alla seduta non stanno partecipando anche Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers (altri infortunati).
- Sono presenti tutti gli altri compresi Valeri Vladimirov, Bondo e Filippo Terracciano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Athekame infermabile, Giménez sempre più ai margini: le ultime sul Milan in prestito e i possibili riscatti
Probabili formazioni
Rivoluzione Amorim, fuori i big e sorpresa sulla fascia: la formazione del Milan per il Bournemouth
Rassegna stampa
Krösche-Milan, ecco su cosa si tratta. C'è una sfida difficile e stimolante che lo attende in Italia
News Calciomercato
Athekame, la pazza idea del Milan: riportarlo subito in rossonero. Ma c'è un grande ostacolo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti