Problema all'anca per Chukwueze: il Milan valuta il calciomercato di gennaio. Prende quota l'ipotesi del ritorno anticipato di Zachary Athekame dal Lione?

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Verso Bournemouth-Milan: torello sotto l'acquazzone. Assente Chukwueze | PM Video

Verso Bournemouth-Milan: torello sotto l'acquazzone. Assente Chukwueze | PM Video

Giornata di vigilia per il Milan: domani i rossoneri giocheranno in Europa League contro il Bournemouth, per la gara valida per la terza giornata della fase campionato della competizione. Il Milan si trova a tre punti dopo la sconfitta contro il Benfica e la vittoria contro il Salisburgo. Amorim e Loftus-Cheek parleranno in serata in conferenza stampa, mentre è in corso l'allenamento a Milanello.

Infortunio Chukwueze: tegola all'anca e tempi lunghi

Come certificato dall'inviato di PianetaMilan Stefano Bressi, è assente l'esterno rossonero Samuel Chukwueze. Il nigeriano ha un dolore all’anca sinistra subito dopo Milan-Atalanta. Il classe 1999 non sarà convocato per la sfida di Europa League di domani sera. Nelle prossime ore è prevista una visita specialistica per un problema che potrebbe essere abbastanza lungo. Aspettiamo quindi i prossimi aggiornamenti, ma per il Diavolo potrebbe essere un'altra assenza importante: Amorim deve fare già a meno di Saelemaekers per diversi mesi in quelle zone del campo e al momento c'è solo Moreira che può giocare in quel ruolo.
Chukwueze si ferma per infortunio: problemi all'anca. Visita specializzata nei prossimi giorni | PM News

Calciomercato Milan: l'idea Athekame a gennaio

Se non ci dovessero essere notizie positive, i rossoneri potrebbero pensare anche a un intervento sul mercato a gennaio. In queste ultime ore si sta parlando sempre più con forza del possibile ritorno di Zachary Athekame che al momento sta brillando con la maglia del Lione: potrebbe essere una soluzione rapida e poco costosa a livello economico, anche se servirebbe trovare un accordo con il club francese, visto che il prestito dello svizzero è valido fino a fine stagione. Vedremo. Tutto dipenderà dal tipo di infortunio di Chukwueze.

Il report da Milanello: gli assenti e i presenti alla seduta

  • Alla seduta non stanno partecipando anche Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers (altri infortunati).
  • Sono presenti tutti gli altri compresi Valeri Vladimirov, Bondo e Filippo Terracciano.

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