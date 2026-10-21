Giornata di vigilia per il Milan: domani i rossoneri giocheranno in Europa League contro il Bournemouth, per la gara valida per la terza giornata della fase campionato della competizione. Il Milan si trova a tre punti dopo la sconfitta contro il Benfica e la vittoria contro il Salisburgo. Amorim e Loftus-Cheek parleranno in serata in conferenza stampa, mentre è in corso l'allenamento a Milanello.

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Il report da Milanello: gli assenti e i presenti alla seduta

Alla seduta non stanno partecipando anche Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers (altri infortunati).

(altri infortunati). Sono presenti tutti gli altri compresi Valeri Vladimirov, Bondo e Filippo Terracciano.