Gonçalo Ramos si ferma: non solo Camarda. Ecco le soluzioni alternative per l'attacco di Amorim

Una giornata non proprio felice per Ruben Amorim: il Milan ha perso due importanti giocatori. Chukwueze si è fermato per un problema all'anca mentre Gonçalo Ramos si è fermato durante l'allenamento odierno per un sovraccarico al muscolo soleo sinistro. Per quanto riguarda l'attaccante portoghese ci saranno gli esami strumentali di rito per capire i dettagli dell'infortunio. Al momento l'unica certezza è che l'ex PSG non sarà a disposizione di Ruben Amorim per la partita di Europa League tra Bournemouth e Milan in programma domani alle 21. Sulla carta Ramos sarebbe dovuto partire da titolare, ora tutto il peso dell'attacco rossonero dovrebbe passare sulle spalle di Francesco Camarda.

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Le soluzioni alternative in attacco per Ruben Amorim

Il primo nome che viene in mente a tutti è quello di Alphadjo Cisse , autore di una tripletta da vero bomber d'area di rigore contro il Salisburgo. Il trequartista italiano potrebbe giocare come prima punta adattata in un attacco molto mobile che non darebbe punti di riferimento alla difesa avversaria.

, autore di una tripletta da vero bomber d'area di rigore contro il Salisburgo. Il trequartista italiano potrebbe giocare come prima punta adattata in un attacco molto mobile che non darebbe punti di riferimento alla difesa avversaria. Sulla stessa falsariga ci potrebbe essere la carta Pulisic che già lo scorso anno con Allegri ha giocato nelle due punte offensive. Lo statunitense potrebbe giocare come 'falso nueve' visto che non ha certo il fisico per giocare spalle alla porta. Cisse potrebbe dare una mano sotto questo punto di vista, anche se non è la sua caratteristica principale.

che già lo scorso anno con Allegri ha giocato nelle due punte offensive. Lo statunitense potrebbe giocare come visto che non ha certo il fisico per giocare spalle alla porta. Cisse potrebbe dare una mano sotto questo punto di vista, anche se non è la sua caratteristica principale. Altre soluzioni più fisiche? Loftus-Cheek ha giocato spesso da prima punta o da trequartista molto avanzato con il Milan: l'inglese potrebbe giocare come punto di riferimento se Amorim volesse avere un giocatore fisico lì in avanti.

ha giocato spesso da prima punta o da trequartista molto avanzato con il Milan: l'inglese potrebbe giocare come punto di riferimento se Amorim volesse avere un lì in avanti. Altra soluzione simile quella che porta a Rabiot, che potrebbe lottare di più contro i difensori centrali avversari e attaccare la difesa in profondità.

La speranza è che non sia nulla di grave per il portoghese, ma oltre all'attaccante classe 2008, quali potrebbero essere le soluzioni alternative presenti in rosa per Ruben Amorim?

Contro il Bournemouth toccherà di nuovo a Camarda, con la speranza che Gonçalo Ramos possa tornare a disposizione di Amorim già per la trasferta di Udine di domenica sera.