Alphadjo Cisse si prende la scena e scrive una pagina importante della storia del Milan. La tripletta realizzata contro il Salisburgo nella serata di ieri non rappresenta soltanto il risultato di una prestazione strabiliante, ma anche di un risultato destinato a lasciare il segno nelle statistiche del calcio sia italiano che europeo.

Milan, Cisse sempre più protagonista

In classe 2006 è stato il grande protagonista della serata, mettendo in mostra le qualità e un' incredibile freddezza sottoporta. Come evidenziato da Opta, infatti, i numeri della sua prestazione racconta un'impresa davvero storica. Il dato più significativo riguarda l'età: con i suoi 1Cisse è diventato il calciatore italiano più giovane di sempre a realizzare una tripletta europea. Un primato che resisteva addirittura dale che apparteneva aanche lui con la maglia del

Ma non è tutto, Cisse è anche il primo giocatore rossonero a seganre almeno tre gol in una sola partita delle principali competizioni europee dai tempi di André Silva, che riuscì contro l'Austria Vienna in Europa League nel settembre del 2017.

Tra le varie statistiche più sorprendenti, spicca anche la modalità con cui ci ha realizzato i suoi tre gol: una rete di destro, una di sinistro e una di testa. Il giovane rossonero infatti, è il calciatore più giovane ad aver completato una tripletta di questo tipo nella fase finale di una competizione europea dai tempi di Rodrygo, che ci riuscì con addosso la maglia del Real Madrid.