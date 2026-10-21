Dal possibile approdo di Giay al rinnovo di Rabiot, passando per il futuro di Nkunku e le scelte in attacco di Amorim: ecco le notizie migliori di oggi
Verso Bournemouth-Milan: torello sotto l'acquazzone. Assente Chukwueze | PM Video
Giornata molto interessante per il Milan. Dopo la vittoria contro l'Atalanta in campionato, i rossoneri si preparano ad affrontare il Bournemouth in Europa League: ma quali potrebbero essere le scelte di Amorim in attacco? Spazio anche al mercato, con il possibile approdo di un gioiellino argentino, il rinnovo di Rabiot e il futuro di Nkunku.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
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1 . Milan su Agustín GiayAnche in pieno campionato il Milan punta l'occhio sempre al mercato invernale, mettendo sotto i propri riflettori Agustin Giay, difensore classe 2004 argentino del Palmeiras. Sul giovane, però, c'è una folta concorrenza, con Napoli e Atletico Madrid che osservano con molta attenzione. Il Palmeiras, che ha ancora un contratto con il giocatore fino al 2030, valuta il cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro e non vuole fare assolutamente alcun tipo di sconto. Il calciatore piace molto ad Amorim per duttilità e prospettiva, inoltre la sua versatilità consentirebbe al tecnico di utilizzare più cambi tattici.
2. Rabiot verso il rinnovoIl Milan continua a lavorare per rinnovare il contratto di Adrien Rabiot fino al 30 giugno del 2030, mantenendo comunque un'opzione per un'altra stagione (2031). Secondo quanto riferito in giornata dal Corriere della Sera, la trattativa tra il club e l'entourage del francese sarebbe a buon punto, con Cardinale ed Amorim decisi a proseguire con il giocatore. L'accordo ovviamente prevede anche un aumento dell'ingaggio: dai 3,5 milioni di euro netti percepiti adesso, il francese passerebbe a 5 milioni più bonus.
3. I cambi di AmorimIl Milan perde Samuel Chukweze e Goncalo Ramos in vista della sfida di Europa League contro il Bournemouth. Il primo, ovvero il nigeriano, si è fermato per un problema all'anca, mentre il portoghese ha un sovraccarico al soleo sinistro e dovrà sottoporsi ad ulteriori esami. L'allenatore portoghese però valuterà alcune alternative, con Cisse che potrebbe essere adattato a punta, mentre Pulisic rappresenterebbe l'opzione come falso nuove. Altre possibilità sono Loftus-Cheek e Rabiot.
4. Nkunku verso l'addio definitivo?Il futuro di Christoper Nkunku è sempre più orientato ad essere in Germania. Dopo un'intervista rilasciata ai microfoni di BILD, il francese ha riferito di sentirsi molto bene al Lipsia e vorrebbe rimanere più a lungo. Il suo futuro, però, dipenderà sia dal club tedesco che dal Milan, che ha ancora il suo cartellino. L'avvio del giovane, però, può aiutare il Milan: il francese, per ora, ha già collezionato 4 reti nelle prime sei gare.
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