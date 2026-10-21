Giornata molto interessante per il Milan. Dopo la vittoria contro l'Atalanta in campionato, i rossoneri si preparano ad affrontare il Bournemouth in Europa League: ma quali potrebbero essere le scelte di Amorim in attacco? Spazio anche al mercato, con il possibile approdo di un gioiellino argentino, il rinnovo di Rabiot e il futuro di Nkunku.

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1 . Milan su Agustín Giay

2. Rabiot verso il rinnovo

3. I cambi di Amorim

4. Nkunku verso l'addio definitivo?

Anche in pieno campionatopunta l'occhio sempre al mercato invernale, mettendo sotto i propri riflettori, difensore classe 2004 argentino delSul giovane, però, c'è una folta concorrenza, conche osservano con molta attenzione. Ilche ha ancora un contratto con il giocatore fino al 2030, valuta il cartellino tra iIl calciatore piace molto adper duttilità e prospettiva, inoltre la sua versatilità consentirebbe al tecnico di utilizzare più cambi tattici.Ilcontinua a lavorare per rinnovare il contratto dimantenendo comunque un'opzione per un'altra stagione (2031). Secondo quanto riferito in giornata dal Corriere della Sera, la trattativa tra il club e l'entourage del francese sarebbe a buon punto, con Cardinale ed Amorim decisi a proseguire con il giocatore. L'accordo ovviamente prevede anche un aumento dell'ingaggio:netti percepiti adesso, il francese passerebbe aIlperdein vista della sfida di Europa League contro il Bournemouth. Il primo, ovvero il nigeriano, si è fermato per un problema all'anca, mentre il portoghese ha un sovraccarico al soleo sinistro e dovrà sottoporsi ad ulteriori esami. L'allenatore portoghese però valuterà alcune alternative, con Cisse che potrebbe essere adattato a punta, mentrerappresenterebbe l'opzione come falso nuove. Altre possibilità sonoIl futuro diè sempre più orientato ad essere in Germania. Dopo un'intervista rilasciata ai microfoni di BILD, il francese ha riferito di sentirsi molto bene al Lipsia e vorrebbe rimanere più a lungo. Il suo futuro, però, dipenderà sia dal club tedesco che dal Milan, che ha ancora il suo cartellino. L'avvio del giovane, però, può aiutare il Milan: il francese, per ora, ha già collezionato 4 reti nelle prime sei gare.