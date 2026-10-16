Il Milan non perde tempo e si è già mosso per blindare il giovane al Alphadjo Cisse. Il calciatore rossonero, protagonista in questo avvio di stagione, è finito il centro dei piani della società rossonera, intenzionata a garantirgli un futuro a lungo termine e riconoscerne la sua crescita.

Rinnovo in vista?

Come riferito dasu Gazzetta.it, il club rossonero ha avviato addirittura i primi contatti per il rinnovo del contratto del 2006: se tutto procederà secondo le previsioni, il primo incontro con i rappresentanti del giocatore dovrebbe svolgersi già la prossima settimana. L'obiettivo, infatti, è chiaro:

L'impatto di Cisse non è passato inosservato: il 2006 si è ritagliato rapidamente uno spazio molto importante all'interno dello scacchiere rossonero, dimostrando qualità e personalità tali da convincere il Milan a muoversi in anticipo per evitare possibili complicazioni future. La volontà della società è quella di puntare con decisione sui giovani di talento, accompagnandoli nel loro percorso di crescita.

L'operazione, inoltre, si inserisce nella strategia delineata in estate da Cardinale, che ha ribadito l'intenzione di valorizzare i talenti italiani. Cisse, però, però non proviene direttamente dal settore giovanile, ma il suo rendimento l'ha già reso un profilo sul quale il club intende investire.